Comenzó postulación al Subsidio de Arriendo 2025: ¿Cuáles son los requisitos para obtener los más de $6 millones?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Este beneficio estatal está destinado para personas o familias con capacidad de pago para el arriendo. Revisa los detalles.
El Subsidio de Arriendo es un aporte estatal mensual para personas o familias con capacidad de pago para el arriendo de una vivienda.
Los seleccionados reciben un subsidio total de 170 UF (cerca de $6.61o.000) que se entrega mensualmente con un tope de 4,2 UF o 4,9 UF, según la región en la que se ubique la vivienda.
Este llamado a postular excluye a las regiones de Valparaíso y Tarapacá, ya que la primera tuvo un proceso especial a comienzos de año dirigido a familias afectadas por el mega incendio, mientras que la segunda tendrá próximamente uno enfocado en quienes sufrieron daños por socavones.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.