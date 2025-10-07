Comenzó postulación al Subsidio de Arriendo 2025: ¿Cuáles son los requisitos para obtener los más de $6 millones?

Servicios beneficios estatales

Este beneficio estatal está destinado para personas o familias con capacidad de pago para el arriendo. Revisa los detalles.

El Subsidio de Arriendo es un aporte estatal mensual para personas o familias con capacidad de pago para el arriendo de una vivienda.

Los seleccionados reciben un subsidio total de 170 UF (cerca de $6.61o.000) que se entrega mensualmente con un tope de 4,2 UF o 4,9 UF, según la región en la que se ubique la vivienda.

Este llamado a postular excluye a las regiones de Valparaíso y Tarapacá, ya que la primera tuvo un proceso especial a comienzos de año dirigido a familias afectadas por el mega incendio, mientras que la segunda tendrá próximamente uno enfocado en quienes sufrieron daños por socavones.

¿Cuándo y dónde postular al subsidio de arriendo?

  • Las personas interesa podrán postular desde el 7 de octubre hasta el 14 de noviembre.
  • Se puede postular online o presencial al Subsidio de Arriendo en las oficinas del Serviu.

Subsidio de arriendo: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

  • Tener mínimo 18 años.
  • Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.
  • Postular con núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo). Las personas mayores de 60 años pueden postular sin tener núcleo familiar.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil pesos aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.
  • Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF. Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

