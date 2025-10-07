Comenzó postulación al Subsidio de Arriendo 2025: ¿Cuáles son los requisitos para obtener los más de $6 millones?

Este beneficio estatal está destinado para personas o familias con capacidad de pago para el arriendo. Revisa los detalles.

El Subsidio de Arriendo es un aporte estatal mensual para personas o familias con capacidad de pago para el arriendo de una vivienda.

Los seleccionados reciben un subsidio total de 170 UF (cerca de $6.61o.000) que se entrega mensualmente con un tope de 4,2 UF o 4,9 UF, según la región en la que se ubique la vivienda.

Este llamado a postular excluye a las regiones de Valparaíso y Tarapacá, ya que la primera tuvo un proceso especial a comienzos de año dirigido a familias afectadas por el mega incendio, mientras que la segunda tendrá próximamente uno enfocado en quienes sufrieron daños por socavones.

¿Cuándo y dónde postular al subsidio de arriendo?

Las personas interesa podrán postular desde el 7 de octubre hasta el 14 de noviembre .

Se puede postular online o presencial al Subsidio de Arriendo en las oficinas del Serviu.

Subsidio de arriendo: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?