Comenzó la cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico: Postula aquí

Esta postulación es para, en caso de cumplir los requisitos, recibir el beneficio durante el primer semestre del 2026. Revisa los detalles.

Desde hoy se puede postular al Subsidio Eléctrico en su cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026.

Este beneficio se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero —incluyendo la cuota de enero y febrero— y junio del 2026.

¿Hasta cuándo se puede postular al subsidio eléctrico?

El proceso de postulación al Subsidio Eléctrico se extenderá hasta el próximo viernes 5 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?

Ser mayor de 18 años .

Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

¿Cuál es el monto del beneficio del Subsidio Eléctrico?

Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270

Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348

Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486

Postula aquí al Subsidio Eléctrico

¿Qué información piden al postular?

En cualquiera de las alternativas, ya sea vía online o presencial, se requiere la siguiente información al postular: