Centros comerciales preparan nueva edición de sus Premios de Sostenibilidad con foco en impacto social y desarrollo de las comunidades

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales ejes de transformación de los centros comerciales. A su tradicional rol como polos de comercio y servicios, la industria ha incorporado progresivamente iniciativas destinadas a fortalecer su relación con las comunidades, mejorar su desempeño ambiental y generar impacto positivo en los territorios donde está presente.

En ese contexto, la Cámara de Centros Comerciales celebrará una nueva edición de sus Premios de Sostenibilidad, reconocimiento anual que busca visibilizar y destacar proyectos desarrollados por los centros comerciales asociados que contribuyen de manera concreta a las distintas dimensiones de la sostenibilidad.

Como parte de estos reconocimientos, se entrega el Premio de Innovación Social, categoría que distingue propuestas innovadoras orientadas a generar valor y fortalecer el vínculo de los centros comerciales con sus comunidades y entornos.

La versión 2026 considera 25 proyectos, vinculados a materias como medioambiente, seguridad, emprendimiento, cultura, personas mayores e innovación social. La instancia forma parte del trabajo que la Cámara ha venido desarrollando para promover buenas prácticas y relevar experiencias que puedan contribuir al avance del sector.

Uno de los ejes de este trabajo es Comunidad Activa, hoja de ruta impulsada por el gremio con horizonte al año 2030, que aborda ámbitos como medioambiente, comunidad, seguridad, economía local y relaciones laborales. La iniciativa busca fortalecer la vinculación de los centros comerciales con municipios, organizaciones sociales, academia y vecinos, incorporando una mirada de largo plazo sobre su impacto en los territorios.

La presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Carolina Cuevas, destacó que este proceso refleja una evolución que va más allá de la actividad comercial. “Los centros comerciales son hoy espacios de encuentro, servicios y desarrollo para millones de personas. Por eso, el crecimiento de nuestra industria debe ir de la mano con el bienestar de las comunidades y con una gestión cada vez más responsable y sostenible”, señaló.

El vínculo de estos espacios con su entorno también se refleja en la percepción de las personas. Según el estudio de reputación realizado por Ipsos para la Cámara, un 85% de las personas declara asistir a centros comerciales y un 67% los considera un ‘buen vecino’, cifras que, de acuerdo con el gremio, refuerzan la necesidad de continuar profundizando este rol comunitario.

La premiación se realizará el próximo 15 de octubre y será la instancia en que se darán a conocer los proyectos reconocidos en esta nueva edición. CNN Chile, media partner oficial de los premios, realizará además una cobertura especial de la actividad.