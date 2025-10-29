Servicios empleo

Carabineros ofrece empleos con sueldos de hasta casi $3.5 millones: Quedan pocos días para postular

Por CNN Chile

29.10.2025 / 12:04

La institución está buscando más de una decena de personas para trabajar de norte a sur. Revisa los detalles.

Todavía quedan algunos días para postular a las diferentes ofertas de empleo de Carabineros.

En esta oportunidad se buscan más de una decena trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes en regiones como la de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío, entre otros.

Desde la institución detallaron que los empleos contemplan sueldos que oscilan entre los $607.040 y los $3.409.344 mensuales, de acuerdo con el perfil profesional requerido.

¿Cómo postular para trabajar en Carabineros?

  • Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al sitio web oficial de Carabineros (postulaciones.carabineros.cl).
  • Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.
  • En esta oportunidad, las postublaciones estarás disponibles hasta el próximo domingo 2 de noviembre.

¿Qué puestos de trabajo hay en Carabineros?

  • 1 Recepcionista
  • 2 Mantención de Cuarteles
  • 1 Técnico de Cocina
  • 4 Administrativos
  • 1 Consultor SAP FI
  • 1 Técnico Operador de Planta
  • 3 Profesionales de la Salud Receptor de Muestras
  • 1 Ingeniero en Informática
  • 1 Ingeniero en Control de Gestión
  • 1 Carpintero
  • 2 Abogados
  • 1 Mecánico
  • 1 Operador de Emergencia
  • 1 Telefonista

