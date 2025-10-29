Carabineros ofrece empleos con sueldos de hasta casi $3.5 millones: Quedan pocos días para postular

La institución está buscando más de una decena de personas para trabajar de norte a sur. Revisa los detalles.

Todavía quedan algunos días para postular a las diferentes ofertas de empleo de Carabineros.

En esta oportunidad se buscan más de una decena trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes en regiones como la de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío, entre otros.

Desde la institución detallaron que los empleos contemplan sueldos que oscilan entre los $607.040 y los $3.409.344 mensuales, de acuerdo con el perfil profesional requerido.

¿Cómo postular para trabajar en Carabineros?

Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al sitio web oficial de Carabineros (postulaciones.carabineros.cl).

Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.

En esta oportunidad, las postublaciones estarás disponibles hasta el próximo domingo 2 de noviembre.

¿Qué puestos de trabajo hay en Carabineros?