Carabineros ofrece empleos con sueldos de hasta casi $3.5 millones: Quedan pocos días para postular
Por CNN Chile
29.10.2025 / 12:04
La institución está buscando más de una decena de personas para trabajar de norte a sur. Revisa los detalles.
Todavía quedan algunos días para postular a las diferentes ofertas de empleo de Carabineros.
En esta oportunidad se buscan más de una decena trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes en regiones como la de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío, entre otros.
Desde la institución detallaron que los empleos contemplan sueldos que oscilan entre los $607.040 y los $3.409.344 mensuales, de acuerdo con el perfil profesional requerido.
¿Cómo postular para trabajar en Carabineros?
- Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al sitio web oficial de Carabineros (postulaciones.carabineros.cl).
- Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.
- En esta oportunidad, las postublaciones estarás disponibles hasta el próximo domingo 2 de noviembre.
¿Qué puestos de trabajo hay en Carabineros?
- 1 Recepcionista
- 2 Mantención de Cuarteles
- 1 Técnico de Cocina
- 4 Administrativos
- 1 Consultor SAP FI
- 1 Técnico Operador de Planta
- 3 Profesionales de la Salud Receptor de Muestras
- 1 Ingeniero en Informática
- 1 Ingeniero en Control de Gestión
- 1 Carpintero
- 2 Abogados
- 1 Mecánico
- 1 Operador de Emergencia
- 1 Telefonista