Carabineros abre puestos de trabajo en la Región Metropolitana: Sueldos llegan a $1 millón

Las vacantes se concentran en las Zonas Santiago Este y Santiago Oeste en la Región Metropolitana.

Carabineros anunció la apertura de nuevas vacantes de trabajo dirigidas a civiles, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de sus distintas unidades.

Las ofertas laborales están destinadas a personal civil en la Región Metropolitana, y entre los puestos destacan los cargos de asistente de guardia, administrativo, telefonista, estafeta y auxiliar de servicios menores, los que estarán distribuidos en comisarías de las Zonas Santiago Este y Santiago Oeste.

En la Zona Santiago Este las vacantes se concentran en las comisarías de El Bosque, La Cisterna, La Granja, San Ramón, Puente Alto, La Florida, Pirque, Bajos de Mena, La Pintana y San Joaquín.

Los sueldos varían entre los $607.040 para estafeta, telefonista o auxiliar de servicios menores, y los $1.018.893 para asistentes de guardia. Los administrativos de renta pueden recibir una remuneración de $830.296.

Mientras que en la Zona Santiago Oeste incluye puestos similares en las comisarías de Renca, Lo Prado, Pudahuel, Melipilla, Peñaflor, Lampa, Quilicura, Colina, Curacaví, Maipú y Recoleta, además de funciones en las Prefecturas Rinconada y Occidente.

“Estas funciones cumplen un rol relevante en el apoyo diario a la gestión policial y en la atención de la comunidad, fortaleciendo los vínculos entre la ciudadanía y Carabineros”, señalaron desde la institución.

Para postular se puede hacer click aquí. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 28 de octubre.

El llamado a civiles “se enmarca en la política institucional de Carabineros de Chile de promover la integración y participación ciudadana, fortaleciendo la gestión pública a través de la incorporación de personal civil en labores de apoyo. Las postulaciones permitirán ampliar la capacidad de respuesta administrativa y de servicios en los cuarteles, beneficiando directamente a la comunidad”, afirmó la institución.