Carabineros abre 49 puestos de trabajo para civiles: Sueldos llegan a más de $1.900.000

Las remuneraciones varían según el cargo y la función a desempeñar. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de septiembre.

Carabineros de Chile anunció la apertura de nuevas vacantes de trabajo para población civil.

Se trata de oportunidades laborales en distintas regiones del país, las cuales buscan reforzar las áreas de apoyo administrativo, técnico y de servicios.

Desde la institución señalaron esta convocatoria “se enmarca en la política de modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, que promueve la incorporación de civiles a distintas áreas de gestión, con el fin de optimizar el funcionamiento interno y ampliar la interacción con la comunidad”.

Postulación a cargos para civiles en Carabineros

En total, son 49 puestos de trabajo, cuyas postulaciones comenzaron el 29 de agosto y terminarán el 14 de septiembre.

Entre los cargos se encuentran: técnico en gasfitería, operador de emergencia, administrativo, asistente social, peluquero, auxiliar de servicios menores, cocinero, archivero, asistente de guardia, sociólogo, psicólogo, analista territorial, educador diferencial, contador auditor, enfermero, entre otros.

En cuanto a remuneraciones, estas varían de acuerdo al cargo y la función a desempeñar, con sueldos que van desde los $607.740 para auxiliares de servicios menores, hasta los $1.968.122 en el caso de profesionales de la salud. Con ello, la institución busca atraer a un perfil diverso de postulantes, desde oficios especializados hasta profesionales con formación universitaria.

La postulación se puede realizar a través del sitio web de Carabineros (www.carabineros.cl), donde también se pueden revisar los requisitos específicos para cada cargo.