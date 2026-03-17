Campaña de vacunación 2026: quiénes pueden vacunarse gratuitamente y dónde hacerlo en Chile

La campaña busca proteger a las personas de los virus como la influenza, el covid-19, el virus respiratorio sincicial, coqueluche y neumococo, que sufren de una alza al comienzo del otoño.

Este martes, el Ministerio de Salud volvió a insistir en su llamado a la campaña de vacunación e inmunización 2026 contra los virus respiratorios durante la temporada invernal.

Desde la cartera precisaron que la campaña es gratuita para los grupos objetivos, como las personas con enfermedades crónicas, los adultos mayores y las mujeres embarazadas.

Además, advirtieron que un informe del Instituto de Salud Pública reveló que esta es la cuarta semana consecutiva en que se presenta un alza de los virus respiratorios, siendo el rinovirus el de mayor circulación actualmente.

“Vacunarse salva vidas, así lo entendió nuestro país hace décadas. El Programa Nacional de Inmunizaciones chileno es referente a nivel internacional y nos ha permitido enfrentar contingencias tan extremas como la pandemia del COVID-19. Hoy estamos preparándonos para el invierno y para la alta circulación de virus respiratorios, que, según lo que hemos observado en los últimos años, llega anticipadamente”, declaró desde una pauta en la comuna de Independencia la ministra de Salud, May Chomalí.

En la comuna de Independencia, la ministra May Chomali, junto a los subsecretarios y el alcalde de la comuna, reforzó el llamado a la vacunación, en el marco de la campaña de vacunación e inmunización 2026 del Ministerio de Salud de Chile. Esta estrategia busca proteger… pic.twitter.com/4pWJA1ZNZy — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 17, 2026

¿Dónde puedes vacunarte?

El Ministerio de Salud indicó que puedes vacunarte en cualquier centro de salud público, tanto en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) como en los Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) cercanos a tu hogar.

Puedes buscar el recinto más cercano a ti a través del Buscador de Puntos de Vacunación, creado por la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece) del Minsal para la campaña de invierno, el cual está actualizado con información hasta el 13 de marzo de 2026.

Adicionalmente, las municipalidades también informan a través de sus redes sociales sobre los puntos de vacunación disponibles en cada comuna.

¿Cuáles son los grupos de riesgo?

El gobierno advirtió que los grupos de riesgo que podrían verse más afectados por los virus respiratorios son: