¿Cuándo se hará el cambio de horario 2026? Revisa en qué fecha se debe atrasar la hora en el reloj

Pronto iniciará el otoño y, con ello, se deberá implementar el horario de invierno, lo que implicará retrasar una hora el reloj en casi todo Chile.

El horario de invierno fue implementado por primera vez el 2 de noviembre de 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Si bien en esa época su objetivo era ahorrar energía hidroeléctrica debido a la sequía que atravesaba el país, actualmente busca aprovechar la luz natural en la mañana.

El Decreto 224, firmado en el año 2022 por el presidente Gabriel Boric, mantiene vigente este cambio de horario dos veces al año y establece que en algunas regiones del país no es obligatorio.

Por eso, con el fin del verano, pronto Chile pasará del horario de verano al de invierno, con el objetivo de contar con más luz solar durante las primeras horas de la mañana.

¿Cuándo se debe cambiar el horario?

El sábado 4 de abril se realizará el cambio de horario de verano a invierno y se deberá retrasar una hora los relojes.

Este cambio debe realizarse a las 12:00 a. m. en la mayor parte del país, a excepción de Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), donde se debe modificar la hora a las 22:00 horas.

¿En qué regiones no se debe implementar el horario de invierno?

El cambio de hora es obligatorio para la mayor parte del territorio chileno; sin embargo, hay dos regiones que no están obligadas a modificar su huso horario:

Región de Aysén.

Región de Magallanes y la Antártica chilena.

Estas dos regiones mantendrán el horario de verano durante todo el año.