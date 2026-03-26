Cambio de hora: ¿En qué regiones no se modifica el horario?

El primer sábado de abril los relojes de gran parte del país deberán atrasarse una hora para dar inicio al horario de invierno.

Queda poco más de una semana para un nuevo cambio de hora.

A partir del 4 de abril, los relojes de la gran mayoría del país deberán modificar su hora para pasar al horario de invierno. Cuando la hora cambie a las 00:00 del domingo 5, el reloj deberá atrasarse hasta las 23:00.

Este cambio rige para todas las regiones de Chile, con excepción de dos de ellas.

¿En qué regiones no se cambia la hora?

De acuerdo a lo que indica la normativa, hay dos regiones que el 4 de abril mantendrán su huso horario.

Se trata de las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, que continuará con el horario de verano sin modificaciones.

Por otro lado, en el caso de Isla de Pascua e islas Salas y Gómez, el cambio de hora se realizará a las 22:00 el primer sábado de abril.