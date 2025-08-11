Cambio de hora en Chile: ¿Qué sábado inicia el horario de verano 2025?

El fin de este cambio de hora es aprovechar al máximo la luz solar, puesto que los días empiezan a alargarse en primavera. Revisa todos los detalles.

Avanza agosto y muchas personas se comienzan a preguntar cuándo es el cambio de hora en Chile.

La llegada de la primavera trae consigo jornadas con más horas de luz, y con ello, la entrada al horario de verano 2025, pensado para aprovechar al máximo la iluminación natural.

Para pasar al huso del horario de verano en nuestro país, se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional. ¿Cuál será la fecha exacta? ¿Se adelanta o atrasa la hora?

¿Qué día se cambia la hora para pasar al horario de verano 2025?

El cambio de hora para pasar al horario de verano 2025 es el sábado 6 de septiembre .

Ese día comenzará a regir el horario de verano para casi todo el país, excepto para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde se mantendrá el huso horario actual (UTC-3).

Cambio de hora: ¿Se atrasan o se adelantan los relojes?