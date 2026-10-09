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BTS en Chile: Preparan guía con recomendaciones e información clave para los asistentes

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La banda de K-pop BTS se presentará este 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago con su gira World Tour “ARIGANG”

DG Medios, productora del evento, publicó la guía completa con información y normas de relevancia para disfrutar del show. Estos son los puntos clave que debes conocer:

Horarios de los conciertos

  • 10:00: Check-in VIP
  • 11:30 a 18:30: Army Zone
  • 14:00: Ingreso a Parque Estadio Nacional
  • 16:30: Ingreso al Coliseo
  • 18:30: DJ local
  • 20:00: Inicio del show

Los horarios pueden cambiar. No se puede acampar en el entorno del parque y se recomienda no llegar con más de 2 horas de anticipación.

Al momento de la entrada

  • La entrada está en la app Quentro. No se aceptan capturas de pantalla.
  • Cada asistente necesita su propio ticket. Se puede entrar desde los 6 años, y los menores de 16 deben ir con un adulto responsable.
  • Hay que llevar cédula, pasaporte o DNI físico, o cédula digital con QR verificable. No sirven comprobantes de trámite, fotos ni fotocopias.
  • La transferencia y renominación de entradas se puede hacer hasta las 16:00 del día de cada show, una sola vez por ticket.

¿Qué se puede llevar?

  • Un bolso por persona, de hasta 30 x 60 cm.
  • Una botella plástica vacía de hasta 500 ml
  • Light stick oficial, power bank de hasta 10.000 mAh y cámaras no profesionales.
  • Carteles de hasta 28 x 43 cm, sin palos.
  • Protector solar y cosméticos de hasta 100 ml, sin aerosol.
  • Cojín para asiento, ventilador y paraguas pequeño.

¿Qué cosas no se puede entrar?

  • Trípodes, selfie sticks, GoPro, tablets y cámaras profesionales.
  • Sillas, reposeras y objetos con ruedas.
  • Comida y bebida del exterior.
  • Alcohol, cigarros, vapeadores, encendedores y aerosoles.
  • Botellas de vidrio o metal, y cascos.
  • Punteros láser y fuegos artificiales.

¿Cómo llegar?

El parque no tendrá estacionamientos para asistentes, así que se recomienda el transporte público. Metro extenderá su horario hasta las 00:00 en estaciones seleccionadas de las líneas 3, 5 y 6. Para apps y taxis, la guía sugiere pedir el viaje en puntos alejados de los accesos, como Av. Carlos Dittborn con Marathón. Tampoco habrá un espacio oficial de espera para acompañantes sin entrada.

Army Zone y merch anticipado

  • Army Zone: abre de 11:30 a 18:30 los tres días, por el Acceso F (Av. Pedro de Valdivia con Las Encinas). Los requisitos se informarán por Weverse.
  • Merch anticipado: el 12 de octubre, de 9:00 a 19:00, por el Acceso A en Av. Grecia. No necesitas entrada, pero sí reservar cupo gratis en Ticketmaster (la reserva abriría “próximamente”). Cada QR sirve para hasta 2 personas y solo se paga con tarjeta.

Accesibilidad

Hay un sector de movilidad reducida con plataforma elevada, al que se entra por el Acceso C (Av. Marathon, puerta 7). Para pedir reubicación, hay que escribir a accesibilidad@dgmedios.com hasta 2 días hábiles antes del show.

Precauciones con el show

El espectáculo incluye láseres, humo, llamas, pirotecnia y luces estroboscópicas. Al ser un recinto abierto, la guía recomienda llevar protector solar y mantenerse hidratado. Dentro habrá puntos de hidratación, comida y atención médica.

¿Dónde informarse?

Los canales oficiales son @dgmedios (Instagram y TikTok), @dgmedioschile (X) y dgmedios.com. Para problemas con la entrada, se puede consultar a Fan Support de Ticketmaster.

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