BTS en Chile: Preparan guía con recomendaciones e información clave para los asistentes

La banda de K-pop BTS se presentará este 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago con su gira World Tour “ARIGANG”.

DG Medios, productora del evento, publicó la guía completa con información y normas de relevancia para disfrutar del show. Estos son los puntos clave que debes conocer:

Horarios de los conciertos

10:00: Check-in VIP

Check-in VIP 11:30 a 18:30 : Army Zone

: Army Zone 14:00: Ingreso a Parque Estadio Nacional

Ingreso a Parque Estadio Nacional 16:30: Ingreso al Coliseo

Ingreso al Coliseo 18:30: DJ local

DJ local 20:00: Inicio del show

Los horarios pueden cambiar. No se puede acampar en el entorno del parque y se recomienda no llegar con más de 2 horas de anticipación.

Al momento de la entrada

La entrada está en la app Quentro . No se aceptan capturas de pantalla.

. Cada asistente necesita su propio ticket . Se puede entrar desde los 6 años , y los menores de 16 deben ir con un adulto responsable.

. Se puede entrar desde los , y los menores de 16 deben ir con un adulto responsable. Hay que llevar cédula, pasaporte o DNI físico , o cédula digital con QR verificable. No sirven comprobantes de trámite, fotos ni fotocopias.

, o cédula digital con QR verificable. No sirven comprobantes de trámite, fotos ni fotocopias. La transferencia y renominación de entradas se puede hacer hasta las 16:00 del día de cada show, una sola vez por ticket.

¿Qué se puede llevar?

Un bolso por persona , de hasta 30 x 60 cm.

, de hasta Una botella plástica vacía de hasta 500 ml

Light stick oficial, power bank de hasta 10.000 mAh y cámaras no profesionales.

Carteles de hasta 28 x 43 cm, sin palos.

Protector solar y cosméticos de hasta 100 ml, sin aerosol.

Cojín para asiento, ventilador y paraguas pequeño.

¿Qué cosas no se puede entrar?

Trípodes, selfie sticks, GoPro, tablets y cámaras profesionales.

Sillas, reposeras y objetos con ruedas.

Comida y bebida del exterior.

Alcohol, cigarros, vapeadores, encendedores y aerosoles.

Botellas de vidrio o metal, y cascos.

Punteros láser y fuegos artificiales.

¿Cómo llegar?

El parque no tendrá estacionamientos para asistentes, así que se recomienda el transporte público. Metro extenderá su horario hasta las 00:00 en estaciones seleccionadas de las líneas 3, 5 y 6. Para apps y taxis, la guía sugiere pedir el viaje en puntos alejados de los accesos, como Av. Carlos Dittborn con Marathón. Tampoco habrá un espacio oficial de espera para acompañantes sin entrada.

Army Zone y merch anticipado Army Zone: abre de 11:30 a 18:30 los tres días, por el Acceso F (Av. Pedro de Valdivia con Las Encinas). Los requisitos se informarán por Weverse.

abre de 11:30 a 18:30 los tres días, por el (Av. Pedro de Valdivia con Las Encinas). Los requisitos se informarán por Weverse. Merch anticipado: el 12 de octubre, de 9:00 a 19:00, por el Acceso A en Av. Grecia. No necesitas entrada, pero sí reservar cupo gratis en Ticketmaster (la reserva abriría “próximamente”). Cada QR sirve para hasta 2 personas y solo se paga con tarjeta.

Accesibilidad

Acceso C (Av. Marathon, puerta 7). Para pedir reubicación, hay que escribir a accesibilidad@dgmedios.com hasta 2 días hábiles antes del show. Hay un sector de movilidad reducida con plataforma elevada, al que se entra por el(Av. Marathon, puerta 7). Para pedir reubicación, hay que escribir ahasta 2 días hábiles antes del show.

Precauciones con el show

El espectáculo incluye láseres, humo, llamas, pirotecnia y luces estroboscópicas. Al ser un recinto abierto, la guía recomienda llevar protector solar y mantenerse hidratado. Dentro habrá puntos de hidratación, comida y atención médica.

¿Dónde informarse?

@dgmedios (Instagram y @dgmedioschile ( Los canales oficiales son TikTok ), X ) y dgmedios.com . Para problemas con la entrada, se puede consultar a Fan Support de Ticketmaster.