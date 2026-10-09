BTS en Chile: Preparan guía con recomendaciones e información clave para los asistentes

La banda de K-pop BTS se presentará este 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago con su gira World Tour “ARIGANG”.
DG Medios, productora del evento, publicó la guía completa con información y normas de relevancia para disfrutar del show. Estos son los puntos clave que debes conocer:
Horarios de los conciertos
- 10:00: Check-in VIP
- 11:30 a 18:30: Army Zone
- 14:00: Ingreso a Parque Estadio Nacional
- 16:30: Ingreso al Coliseo
- 18:30: DJ local
- 20:00: Inicio del show
Los horarios pueden cambiar. No se puede acampar en el entorno del parque y se recomienda no llegar con más de 2 horas de anticipación.
Al momento de la entrada
- La entrada está en la app Quentro. No se aceptan capturas de pantalla.
- Cada asistente necesita su propio ticket. Se puede entrar desde los 6 años, y los menores de 16 deben ir con un adulto responsable.
- Hay que llevar cédula, pasaporte o DNI físico, o cédula digital con QR verificable. No sirven comprobantes de trámite, fotos ni fotocopias.
- La transferencia y renominación de entradas se puede hacer hasta las 16:00 del día de cada show, una sola vez por ticket.
¿Qué se puede llevar?
- Un bolso por persona, de hasta 30 x 60 cm.
- Una botella plástica vacía de hasta 500 ml
- Light stick oficial, power bank de hasta 10.000 mAh y cámaras no profesionales.
- Carteles de hasta 28 x 43 cm, sin palos.
- Protector solar y cosméticos de hasta 100 ml, sin aerosol.
- Cojín para asiento, ventilador y paraguas pequeño.
¿Qué cosas no se puede entrar?
- Trípodes, selfie sticks, GoPro, tablets y cámaras profesionales.
- Sillas, reposeras y objetos con ruedas.
- Comida y bebida del exterior.
- Alcohol, cigarros, vapeadores, encendedores y aerosoles.
- Botellas de vidrio o metal, y cascos.
- Punteros láser y fuegos artificiales.
¿Cómo llegar?
Army Zone y merch anticipado
- Army Zone: abre de 11:30 a 18:30 los tres días, por el Acceso F (Av. Pedro de Valdivia con Las Encinas). Los requisitos se informarán por Weverse.
- Merch anticipado: el 12 de octubre, de 9:00 a 19:00, por el Acceso A en Av. Grecia. No necesitas entrada, pero sí reservar cupo gratis en Ticketmaster (la reserva abriría “próximamente”). Cada QR sirve para hasta 2 personas y solo se paga con tarjeta.
Accesibilidad
Precauciones con el show
¿Dónde informarse?
¡BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN SANTIAGO cada más cerca! 🇨🇱
Revisa la guía oficial con toda la información que necesitas para disfrutar los conciertos de @bts_bighit en Chile: horarios, accesos, e-tickets, servicios, recomendaciones y mucho más
🔗 Encuentra todos los detalles en https://t.co/VZSaxskAxw y prepárate para vivir la experiencia ARIRANG
¡Nos vemos este 14, 16 y 17 de octubre en Estadio Nacional! 🏟️
— DG Medios (@dgmedioschile) October 9, 2026
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