Bonos y beneficios estatales: Revisa si tienes pagos por cobrar del Instituto de Previsión Social (IPS)

Por CNN Chile

13.01.2026 / 08:04

Algunas personas pueden contar con montos no retirados, por lo que es relevante corroborar antes de que estos caduquen. Revisa los detalles.

Si eres pensionado o beneficiario de prestaciones pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), existe la posibilidad de que tengas pagos pendientes por cobrar.

Para que las personas puedan revisar si tienen algún pago pendiente de cobro disponible para su retiro, ya sea pensión o beneficio pagado por el IPS, el organismo dispuso de una web.

El objetivo es que los usuarios revisen de manera rápida si tienen montos no retirados antes de que estos caduquen, ya que los beneficios tienen un tiempo estipulado para el cobro.

En el sitio se puede consultar por las pensiones y beneficios pagados por el IPS, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y el Subsidio Familiar (SUF), entre otros.

¿Cómo saber si tengo pensiones o beneficios sin cobrar?

  • Ingresa al sitio web ChileAtiende, donde se debe ingresar el RUN y fecha de nacimiento. En caso de que tengas pagos por cobrar, solicítalos con tu ClaveÚnica.
  • También puedes solicitar una videoatención en ChileAtiende.
  • Otra alternativa es dirigirse a una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad. Si el trámite lo realiza tu apoderada o apoderado, debe presentar un poder notarial con tu permiso y su cédula de identidad.
  • El pago estará disponible en cinco días hábiles.

