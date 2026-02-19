Bonos del IPS sin cobrar: Revisa si tienes dinero que aún puedes retirar

Algunas personas pueden contar con dineros no retirados, por lo que es relevante corroborar antes de que estos caduquen. Revisa los detalles.

Si eres pensionado o beneficiario de prestaciones pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), podrías tener montos pendientes de cobro que aún no has retirado.

El organismo dispuso de una página web para que las personas puedan revisar si es que tienen algún pago pendiente disponible para su retiro, correspondiente a una pensión o beneficio administrado por ellos.

El objetivo es que los usuarios y usuarias revisen de manera rápida si existen montos no retirados en el local de pago al que fueron asignados, antes de que estos caduquen, ya que los beneficios cuentan con un plazo estipulado para su cobro.

Además de las pensiones, entre los beneficios pagados por el IPS que se pueden revisar en el sitio se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el ex Bono Marzo, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y el Subsidio Familiar (SUF), entre otros.

¿Cuáles son los tipos de pago?

Están próximos a vencer : solicítalos durante el mes en curso en una : solicítalos durante el mes en curso en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes

Requieren revisión : dirígete a una : dirígete a una sucursal ChileAtiende

Puedes solicitarlos en línea a través de nuestro sitio web ChileAtiende, y recibirlos por transferencia bancaria o retirarlos en una sucursal del BancoEstado o la Caja Los Héroes.

Consulta si tienes pagos sin cobrar