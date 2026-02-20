Bono Útiles Escolares 2026: ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir tu hijo o hija para recibir el kit?

El fin de este beneficio es favorecer la mantención y el éxito en el sistema educacional de niñas, niños, jóvenes y adultos. Revisa todos los detalles, tales como qué incluyen los kits y más.

Con el inicio del nuevo año escolar a pocos días de comenzar, miles de estudiantes y sus familias ya se encuentran de lleno en la preparación para el regreso a clases.

En este contexto, el Programa de Útiles Escolares (PUE), de la Junta Nacional de Auxilia Escolar y Becas (Junaeb), surge como uno de los apoyos clave para aliviar el gasto de marzo.

¿Qué es el Programa de Útiles Escolares de Junaeb?

El Programa de Útiles Escolares (PUE) consiste en entregar un set de artículos diferenciados por nivel educacional (prebásica, básica y media)

Su objetivo es favorecer la mantención y éxito en el sistema educacional de niñas, niños, jóvenes y adultos en condición de desventaja social y económica, que contribuyan a hacer efectiva la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y la movilidad social.

Es un beneficio de asignación, no postulable.

¿Quiénes reciben los set de útiles escolares de Junaeb?

Establecimientos públicos: Para estudiante de educación parvularia y de los ciclos básica, media, adulta y especial.

Establecimientos particulares subvencionados: Para alumnos o alumnas de establecimientos particulares subvencionados adheridos a la gratuidad informado por el Ministerio de Educación (Mineduc) hasta septiembre de 2025, de acuerdo con los siguientes criterios:

Para la Educación Parvularia (Actividades Colectivas), la asignación se realizó considerando el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) del establecimiento educacional, cubriendo la totalidad de la matrícula por establecimiento educacional, hasta agotar stock, incluyendo la Educación Especial.

Se considera al 100% de estudiantes de los ciclos de educación básica, es decir, los niveles de Primer Ciclo Básico, Segundo Ciclo Básico A y Segundo Ciclo Básico B.

¿Qué incluyen los kits de útiles escolares?