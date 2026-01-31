Servicios beneficios estatales

Pago duplicado del Bono Marzo 2026: Quiénes lo pueden recibir y desde cuándo se deposita

31.01.2026

El Aporte Familiar Permanente, conocido como Bono Marzo, tendrá un monto de $66.834 por cada carga familiar registrada. El pago se entrega sin postulación desde fines de febrero y se consulta con RUT en plataformas oficiales.

Para el ciclo 2026, el Estado entregará el Aporte Familiar Permanente —conocido como Bono Marzo— con un monto de $66.834 por cada causante o carga familiar registrada. El beneficio se paga en Chile de forma automática, sin postulación, desde fines de febrero y con nóminas que se liberan de manera escalonada desde el 15 de febrero.

Cuál es el monto 2026 y cómo se calcula el “pago duplicado”

El aporte sube a $66.834  por cada carga familiar, lo que permite que algunas familias reciban montos mayores según el número de causantes inscritos.

Como ejemplo, se indicó que quienes acrediten dos cargas recibirán el depósito duplicado, por un total de $133.668. En caso de tres o más cargas, el pago aumenta de forma proporcional, con $66.834 multiplicado por cada integrante registrado.

  • Monto 2026: $66.834 por cada carga familiar.
  • Dos cargas: $133.668.
  • Tres o más cargas: $66.834 por cada causante, según el número registrado.

Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente

El material afirmó que el beneficio no requiere postulación, ya que el sistema identifica a los beneficiarios que, al 31 de diciembre del año anterior, cumplieron requisitos específicos.

Entre los grupos mencionados aparecen quienes reciben el Subsidio Familiar, que obtienen un aporte por cada causante; familias que integran ChileSolidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben un aporte por grupo familiar; y trabajadores o pensionados que tenían concedida la Asignación Familiar o Maternal por cargas al cierre del año pasado.

  • Personas con Subsidio Familiar: pago por cada causante.
  • Familias de ChileSolidario o Seguridades y Oportunidades: pago por grupo familiar.
  • Trabajadores y pensionados con Asignación Familiar o Maternal vigente al cierre del año: pago según cargas.

Qué viene ahora

Las nóminas del beneficio se liberarán de manera escalonada desde el 15 de febrero y el pago comenzará desde fines de ese mes. El reporte indicó que la consulta se realiza en plataformas oficiales del Estado con el RUT.

