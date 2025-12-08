Bono Graduación de Cuarto Medio: ¿Quiénes pueden recibir los más de $70 mil?

Este beneficio estatal se entrega una única vez a quienes cumplan una serie de requisitos. ¿Cuál es la fecha de pago y la modalidad?

Llega el término del año escolar 2025 y con ello arriba un esperado beneficio por muchos estudiantes: el Bono de Graduación de Enseñanza Media.

Este es un aporte que busca premiar el esfuerzo que han llevado a cabo quienes concluyen exitosamente sus estudios de educación media en modalidad educación de adultos.

El bono se reajusta en febrero de cada año, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se paga al integrante del grupo familiar que obtiene el logro.

¿Quiénes reciben el Bono de Graduación Enseñanza Media?

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación .

a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una . Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Bono de Graduación: ¿Cuánto dinero se entrega?

Este beneficio no es postulable —se activa automáticamente a medida que se cumplan los requisitos— y consiste en la entrega de $73.048, los que se dan una única vez en una cuota.

¿Cómo cobrar el Bono de Graduación?

El Bono de Graduación de 4° Medio es pagado directamente a las personas participantes que cumplen los requisitos, de forma bancaria.

Si el beneficiario dispone de una CuentaRUT de BancoEstado activa : El bono se pagará directamente a través de un depósito electrónico, que se reflejará como un abono a esta cuenta.

Si el beneficiario no tiene cuenta activa: El Ministerio de Desarrollo Social se hará cargo de la apertura de una cuenta RUT sin costo. El beneficiario o beneficiaria solo deberá acercarse al Banco Estado con su Cédula de Identidad para retirar la Tarjeta (Plástico) ya que su cuenta registra activa.

¿Cuándo se pagará el Bono de Graduación?