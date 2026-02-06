Bono dueña de casa: ¿Cuáles son los requisitos para recibir los más de $450.000?

Este bono se entrega de forma diferenciada en el tiempo durante 24 meses. Revisa los detalles.

El Bono de Protección, más conocido como el Bono Dueña de Casa, es un beneficio monetario que reciben todas las familias y usuarios de Chile Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio estatal no postulable tiene como objetivo ser una contribución al ingreso de estas personas, además de ser un apoyo al proceso de participación en los programas.

Este bono se entrega mensualmente —durante 24 meses y diferenciado en el tiempo— dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS), según diferentes tramos.

Bono Dueña de casa: ¿Cuánto dinero se entrega?

El pago mensual es diferenciado en el tiempo y varía. Estos valores corresponden al 2025 y se reajustan el 1 de febrero, por lo que faltan algunos días para que se conozca su variación 2026:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $23.694 .

Desde el mes 7 al mes 12: $18.033 .

Desde el mes 13 al mes 18: $12.398 .

Desde el mes 19 al 24: $22.007.

¿Quiénes pueden recibirlo?

Son beneficiarias de este bono las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades , quienes deben haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

El bono se entrega por un período de 24 meses , mientras te encuentres en proceso de acompañamiento por parte de los programas del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Puedes perder el beneficio por renuncia voluntaria o por no cumplir con los deberes establecidos al momento de firmar la participación en el Subsistema.

¿Cómo se paga el Bono dueña de casa?