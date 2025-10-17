Bono de Graduación Enseñanza Media: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio que entrega $73.048?

Este beneficio estatal se entrega una única vez a quienes cumplan los requisitos. Revisa todos los detalles.

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, muchos empiezan a preguntarse por eventuales beneficios económicos destinados a estudiantes.

Uno de ellos es el Bono de Graduación de Enseñanza Media, un aporte en dinero que forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

El bono se reajusta en febrero de cada año, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se paga al integrante del grupo familiar que obtiene el logro.

¿Quiénes reciben el Bono de Graduación Enseñanza Media?

El Bono por Graduación Enseñanza Media se activa automáticamente en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación ñ.

Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Bono de Graduación: ¿Cuánto dinero se entrega?