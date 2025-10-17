Bono Bodas de Oro: Cuáles son los requisitos y cómo solicitar los más de $400 mil que entrega el beneficio

Revisa a continuación quiénes pueden acceder al beneficio económico.

A partir de octubre de 2025, el bono Bodas de Oro aumentó su monto a $463.166.

El beneficio, que solo se entrega una vez ($231.583 en partes iguales para cada cónyuge vivo), es entregado a parejas que demuestran 50 años de matrimonio y que cumplen con ciertos requisitos establecidos por ley.

Entre ellos, pertenecer al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH). Debe ser solicitado junto al cónyuge.

📌Si aún no lo sabías, acá te lo contamos: El #BonoBodasDeOro aumentó su monto a $463.166, beneficio que se entrega solo una vez.

👀Los requisitos son: Tener 50 años de matrimonio y ser del 80% más vulnerable, entre otros.

📲Postula con una videoatención👉 https://t.co/X7tn1jMx4x pic.twitter.com/0RbjhtE6fL — IPSChile (@IPSChile) October 15, 2025

Bono Bodas de Oro: Quiénes pueden acceder al beneficio

De acuerdo a Chile Atiende, pueden recibir el beneficio económico los cónyuges que:

No estén separados o divorciados

Estén en el Registro Social de Hogares y sean parte del 80% más vulnerable de la población

Convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o ambos), reconocido por la autoridad correspondiente

Acrediten residencia en Chile por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud

En caso de enviudar, la persona tendrá derecho al bono en los siguientes casos:

Si el cónyuge fallece después de cumplir 50 años de matrimonio, se puede optar a su parte del bono, “siempre que el fallecimiento se produzca dentro del año de plazo que indica la ley para solicitar el beneficio”

Si habiendo presentado la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, tu cónyuge fallece durante la tramitación del beneficio. Una vez que se conceda el monto correspondiente, formará parte de tu herencia

El trámite para solicitar el beneficio se puede realizar en forma presencial en oficinas de Chile Atiende, llevando cédula de identidad y poder notarial, en caso de pedirlo a través de un apoderado.

También se puede hacer mediante una videollamada, con la copia de la cédula de identidad por ambos lados.

Chile Atiende recomendó que antes de solicitar el bono, se puede llamar al 101 para saber si el matrimonio es beneficiario.