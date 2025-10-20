Black Inmobiliario 2025: Fechas, empresas participantes y dónde encontrar las ofertas online

El evento digital reunirá a más de 60 empresas del rubro inmobiliario, financiero y asegurador entre el 20 y 22 de octubre, con descuentos disponibles en blackinmobiliario.cl y la app CyberApp.

La edición 2025 del Black Inmobiliario ya tiene fecha confirmada y promete importantes oportunidades para quienes buscan vivienda, inversión o financiamiento. El evento se realizará entre el 20 y el 22 de octubre y será completamente online.

En esta quinta versión participarán 63 empresas de los sectores inmobiliario, financiero y asegurador. La instancia es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

“La participación de más de 60 empresas en esta edición demuestra que cuando los distintos actores se articulan, es posible generar una oferta sólida, transparente y al alcance de todos”, destacó María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

Las ofertas estarán disponibles en el sitio oficial blackinmobiliario.cl y en la aplicación CyberApp, disponible para Android e iOS. La plataforma contará con herramientas de búsqueda para filtrar por comuna, tipo de propiedad y otras características claves.

El evento busca facilitar el acceso a viviendas, inversiones y créditos, con condiciones especiales durante los tres días que estará activo. Casas, departamentos y terrenos formarán parte del catálogo disponible para los usuarios.