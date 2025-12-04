Barrio Patronato en Navidad 2025: Mall Paseo Santa Filomena ampliará sus horarios de atención

El Mall Paseo Santa Filomena, en el Barrio Patronato de Recoleta, ofrecerá una amplia variedad de ofertas, precios mayoristas y productos en liquidación durante diciembre.

Los diversos comercios están extendiendo sus horarios ante la llegada de la Navidad, y uno de ellos es el Mall Paseo Santa Filomena, ubicado en el Barrio Patronato.

En el recinto destacan categorías como vestuario, juguetes, accesorios, maquillaje y artículos para el hogar. Desde el domingo 7 de diciembre habrá regalos desde los mil pesos, además de precios mayoristas y de liquidación.

Mario Zacarías, gerente comercial de Mall Paseo Santa Filomena, afirmó que el centro comercial “ya tiene todo listo para recibir a los visitantes durante las fiestas de fin de año, con precios al alcance de todos los bolsillos, además de contar con estacionamientos y un completo sistema de seguridad para proteger a los miles de visitantes que cada año recorren el lugar”.

El recinto cuenta hace un tiempo con liquidadoras y outlets en distintos rubros, por lo que este año “también se podrán encontrar remates en juguetes, ropa y colecciones de temporada, así como todo lo necesario para decorar la casa en Navidad y Año Nuevo”, agregó Zacarías.

El mall abrirá sus puertas este lunes 8 de diciembre, día feriado, además de los domingos 7 y 21 de diciembre, entre las 10:00 y las 19:00 horas. Está ubicado en Eusebio Lillo 440, Recoleta.