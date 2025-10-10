BancoEstado rematará propiedades a lo largo de todo Chile: ¿Cuáles son sus precios y cómo participar?

Por CNN Chile 10.10.2025 / 10:20

Hay viviendas del norte, centro y sur de país. Revisa todos los detalles sobre la subasta.

BancoEstado rematará 12 propiedades a lo largo de todo el país, entre casas, departamentos y oficinas.

El remate será a través de RematesVenegas, donde ya se pueden revisar las propiedades cuyos valores que van desde 656 UF ($25.902.586) hasta 7.790 UF ($307.593.213).

Hay viviendas tantosd del norte como del centro y sur de país, específicamente de comunas como Las Condes, San Miguel, Antofagasta, Arica, Ancud, Talca y Temuco, entre otras.

¿Dónde están ubicadas las propiedades y cuánto es el mínimo de la subasta?

Carmen Mena 877 Depto 11B, estacionamiento 15, bodega 15, San Miguel, Región Metropolitana . Mínimo 2.087 UF (cerca de $82 millones).

Pasaje Frey Jorge 854, Los Ángeles, Región del Biobío. Mínimo 1825 UF (cerca de $72 millones)

Avenida Apoquindo 3990, oficina 1003, Las Condes , Región Metropolitana . Mínimo 7790 UF (cerca de $307 millones)

Navarino 4024,Antofagasta, Región de Antofagasta . Mínimo 7790 UF (cerca de $307 millones)

Tucapel 0366, Arica, Región de Arica y Parinacota . Mínimo 2015 UF (cerca de $80 millones)

Pasaje Traiguen 3844, Iquique, Región de Tarapacá. Mínimo 4884 UF (cerca de $192 millones)

Pasaje Julia Troncoso 1095, Quillota, Región de Valparaíso . Mínimo 1877 UF (cerca de $74 millones)

Calle Ricardo Jara, 082, Quinchao, Región de Los Lagos . Mínimo 656 UF (cerca de $26 millones)

Calle Pedro Gajardo 2, Ancud, Región de Los Lagos . Mínimo 1985 UF (cerca de $78 millones)

Calle 4 Oriente 2319, Talca, Región del Maule . Mínimo 3084 UF (cerca de $121 millones)

Pasaje Los Bambues 3654, Temuco, Región de La Araucanía . Mínimo 1924 UF (cerca de $75 millones)

Calle Coraceros 50, D404, estacionamiento 194, bodega 49, Viña del Mar, Región de Valparaíso. Mínimo 3006 UF (cerca de $118 millones)

¿Cuándo es el remate de propiedades de BancoEstado?

El remate se realizará vía online el jueves 30 de octubre a las 12:00 horas .

Para participar se debe desembolsar un monto por garantía de $3 millones.

¿Cómo participar en el remate?

Según las Bases Generales de Licitación publicados por RemateVenegas, los pasos para participar en la subasta son los siguientes: