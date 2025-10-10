BancoEstado rematará propiedades a lo largo de todo Chile: ¿Cuáles son sus precios y cómo participar?
Por CNN Chile
10.10.2025 / 10:20
Hay viviendas del norte, centro y sur de país. Revisa todos los detalles sobre la subasta.
BancoEstado rematará 12 propiedades a lo largo de todo el país, entre casas, departamentos y oficinas.
El remate será a través de RematesVenegas, donde ya se pueden revisar las propiedades cuyos valores que van desde 656 UF ($25.902.586) hasta 7.790 UF ($307.593.213).
Hay viviendas tantosd del norte como del centro y sur de país, específicamente de comunas como Las Condes, San Miguel, Antofagasta, Arica, Ancud, Talca y Temuco, entre otras.
¿Dónde están ubicadas las propiedades y cuánto es el mínimo de la subasta?
- Carmen Mena 877 Depto 11B, estacionamiento 15, bodega 15, San Miguel, Región Metropolitana. Mínimo 2.087 UF (cerca de $82 millones).
- Pasaje Frey Jorge 854, Los Ángeles, Región del Biobío. Mínimo 1825 UF (cerca de $72 millones)
- Avenida Apoquindo 3990, oficina 1003, Las Condes, Región Metropolitana. Mínimo 7790 UF (cerca de $307 millones)
- Navarino 4024,Antofagasta, Región de Antofagasta. Mínimo 7790 UF (cerca de $307 millones)
- Tucapel 0366, Arica, Región de Arica y Parinacota. Mínimo 2015 UF (cerca de $80 millones)
- Pasaje Traiguen 3844, Iquique, Región de Tarapacá. Mínimo 4884 UF (cerca de $192 millones)
- Pasaje Julia Troncoso 1095, Quillota, Región de Valparaíso. Mínimo 1877 UF (cerca de $74 millones)
- Calle Ricardo Jara, 082, Quinchao, Región de Los Lagos. Mínimo 656 UF (cerca de $26 millones)
- Calle Pedro Gajardo 2, Ancud, Región de Los Lagos. Mínimo 1985 UF (cerca de $78 millones)
- Calle 4 Oriente 2319, Talca, Región del Maule. Mínimo 3084 UF (cerca de $121 millones)
- Pasaje Los Bambues 3654, Temuco, Región de La Araucanía. Mínimo 1924 UF (cerca de $75 millones)
- Calle Coraceros 50, D404, estacionamiento 194, bodega 49, Viña del Mar, Región de Valparaíso. Mínimo 3006 UF (cerca de $118 millones)
¿Cuándo es el remate de propiedades de BancoEstado?
- El remate se realizará vía online el jueves 30 de octubre a las 12:00 horas.
- Para participar se debe desembolsar un monto por garantía de $3 millones.
¿Cómo participar en el remate?
Según las Bases Generales de Licitación publicados por RemateVenegas, los pasos para participar en la subasta son los siguientes:
- Deposita o transfiere la garantía a la cuenta corriente: Nombre: Ricardo Manuel Venegas Rojas; RUT: 7.569.315-K y Cuenta: N°00-188-12029-07 (Banco de Chile)
- Envía el comprobante a propiedades@rematesvenegas.com y contacto@rematesvenegas.com, indicando: nombre completo, RUT, estado civil, profesión, domicilio y teléfono. Si es persona jurídica: nombre de la empresa, RUT, domicilio comercial y datos del representante legal.
- El día del remate recibirás un link y código para participar.
- Si no adjudicas, la garantía se devuelve en 5 días hábiles. Si adjudicas, se contactarán contigo tras la subasta.