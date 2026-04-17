Banco Estado comenzará a implementar el Bolsillo Electrónico de Combustibles: ¿Cómo funcionará la herramienta?

La entidad bancaria detalló que el beneficio corresponde a la entrega de $100 mil mensuales por parte del Estado a conductores de taxis, colectivos y transporte escolar entre abril y septiembre de 2026.

A partir del lunes 20 de marzo, BancoEstado implementará el Bolsillo Electrónico de Combustibles, medida destinada exclusivamente para la compra de gasolina, diésel, gas natural comprimido o Gas Licuado de Petróleo (GLP) en estaciones de servicio.

A través de esta herramienta, contenida en la Cuenta RUT, “se canalizará el bono de $100 mil mensuales que entregará el Estado para conductores de taxis, colectivos y transporte escolar” entre abril y septiembre de 2026.

Esto, en el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno a fines de marzo debido al aumento en el precio de los combustibles.

Cabe recalcar que para la compra de los combustibles mencionados, la persona deberá tener una tarjeta Cuenta RUT activa.

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La entidad bancaria explicó que el Bolsillo Electrónico de Combustibles está habilitado para ser usado con Cuenta RUT y exclusivamente para compras presenciales en comercios registrados con el rubro de carga de combustible.

Asimismo, el bolsillo viene con la opción “activado” por defecto, pero puede ser desactivado.

En tanto, el beneficiario “no podrá realizar transferencias desde la Cuenta RUT al bolsillo y tampoco desde el bolsillo a la Cuenta RUT”.

La postulación para acceder al Bolsillo Electrónico de Combustibles se puede hacer en el sitio web del Ministerio de Transportes. Se puede ingresar haciendo click aquí.