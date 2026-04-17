Petróleo baja de los US$ 90 y Wall Street pisa el acelerador alcanzando máximos históricos tras apertura del estrecho de Ormuz

El anuncio de Donald Trump de que Irán abrirá el estrecho de Ormuz en su totalidad alimentó el apetito de las bolsas estadounidenses, lo que las llevó a marcar récords con el S&P 500 y el NASDAQ por tercer día consecutivo.

La apertura total del estrecho de Ormuz informada este viernes llevó al petróleo a retroceder más de un 10%, cotizando tanto el West Texas Intermediate (WTI) como el Brent por debajo de los US$ 90, mientras que Wall Street sigue al alza con el S&P 500 y el NASDAQ Composite en máximos históricos y el Dow Jones acercándose a los 50.000 puntos.

Durante la mañana, a través de la red Truth Social, Donald Trump informó que Irán abrió el conector clave del Golfo Pérsico en su totalidad, lo que permite el tránsito libre y sin restricciones: “El estrecho de Ormuz está totalmente abierto y listo para el tráfico y el paso libre, pero el bloqueo naval seguirá en pleno vigor y vigencia”.

“En lo que respecta a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán se haya completado al 100 %. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya se han negociado”, agregó el mandatario de los Estados Unidos.

Tras este anuncio, el petróleo se desplomó y retrocedió casi un 12% en el WTI hasta los US$ 83,58 el barril hacia el mediodía, pero llegando a cotizar en torno a los 80 dólares en la apertura de los mercados. Mientras que el crudo de Brent cayó poco más de un 10%, posicionando el valor del barril en torno a los US$ 89.

Estos precios del petróleo son los más bajos registrados desde el 10 de marzo, tanto para el WTI como para el Brent.

“El petróleo se desploma: tanto el WTI como el Brent caen alrededor de un 10%, devolviendo de golpe la prima geopolítica acumulada en las últimas semanas. En paralelo, las bolsas europeas extienden sus ganancias: el DAX alemán sube cerca de un 2%, el CAC 40 francés un 1,7%, el FTSE MIB italiano un 1,7% y el IBEX 35 español un 1,5%”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Agustín Vargas.

“Los futuros estadounidenses apuntan en la misma dirección: Dow Jones por encima de un 1%, Nasdaq y S&P 500 ganando en torno a un 0,8% cada uno”, agregó.

Wall Street al alza y en máximos históricos

Los índices bursátiles no tardaron en reaccionar al anuncio de apertura del estrecho de Ormuz, con Wall Street que se tiñó de verde y recuperó el terreno perdido por la guerra en Irán.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, tuvo un alza de 1,33% y marcó un nuevo máximo histórico para el selectivo con 7.133,18 unidades.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, avanzó un 1,52% hacia el mediodía y se posicionó en 24.470,13 puntos, siendo el tercer día seguido en que el selectivo marca un récord.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, sumó un 2% y llegó a las 49.549,52 unidades, acercándose así a la barrera de los 50.000 puntos que no ha visto desde el 10 de febrero.

“Los futuros de Wall Street arrancaron la jornada con fuerza, catalizados por dos desarrollos más importantes en semanas en el frente iraní: la reapertura total del estrecho de Ormuz al tráfico comercial durante el alto el fuego y la revelación de que Washington y Teherán negocian un memorando de entendimiento que contempla la liberación de US$ 20.000 millones en activos iraníes congelados a cambio de la renuncia al uranio enriquecido”, argumentó la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos.

“Con una segunda ronda de negociaciones prevista para este domingo en Islamabad, el mercado comienza a descontar un escenario de resolución duradera del conflicto, lo que podría traducirse en un alivio sostenido en los precios del petróleo y, con ello, en un impulso adicional para los activos de riesgo a nivel global, incluyendo la renta variable chilena”, añadió.