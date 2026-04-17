Battlefield 6 revela su hoja de ruta 2026: Regresan mapas clásicos y vuelve la guerra naval

Battlefield Studios presentó el contenido que llegará durante el año, con nuevas temporadas, mapas clásicos reimaginados, modos competitivos y mejoras clave en la experiencia de juego.

Battlefield Studios dio a conocer la hoja de ruta para 2026 de Battlefield 6 y REDSEC, detallando el contenido que llegará en los próximos meses, con énfasis en mapas clásicos, nuevas experiencias competitivas y el regreso de la guerra naval.

El calendario arranca con la Temporada 3 en mayo, que incluirá una reimaginación de uno de los mapas más recordados de la saga: Golmud Railway, ahora bajo el nombre de Tren de Golmud. Este escenario, ambientado en Tayikistán tras los eventos de la campaña, será el mapa más grande del juego hasta ahora.

Durante la misma temporada también se incorporará una versión actualizada del Gran Bazar de Battlefield 3, ahora llamado Bazar del Cairo, reforzando la apuesta por reinterpretar locaciones clásicas con mejoras gráficas y de jugabilidad.

En paralelo, REDSEC sumará su primera experiencia competitiva con el debut de las partidas clasificatorias en formato Battle Royale para escuadrones, una modalidad que se irá expandiendo en base al feedback de la comunidad.

Más adelante en el año llegará la Temporada 4, que marcará el regreso de una de las mecánicas más esperadas: la Guerra Naval. Este modo estará disponible tanto en Battlefield 6 como en REDSEC.

El principal escenario será Arrecife de Tsuru, un mapa centrado en combates marítimos y aéreos, con nuevos vehículos navales, portaaviones operativos y un sistema dinámico de olas que busca elevar la intensidad de las batallas.

Además, esta temporada incluirá el retorno de Isla Wake, uno de los mapas más emblemáticos de la franquicia.

El cierre del año estará marcado por la Temporada 5, que llevará a los jugadores a una nueva ubicación dentro de la saga y ofrecerá tres mapas adicionales en un mismo lanzamiento, como parte de un evento especial.

Junto con el contenido, Battlefield Studios confirmó una serie de mejoras en calidad de vida, entre ellas la incorporación de marcadores de clasificación, modo espectador, chat por proximidad y un buscador de servidores con servidores permanentes.

En el plano competitivo, el estudio también anunció el desarrollo de las series Open y Elite, que apuntan a consolidar el ecosistema de esports del juego a nivel global.

Desde la compañía indicaron que seguirán probando nuevos contenidos y ajustes a través de Battlefield Labs, con el objetivo de afinar la experiencia en base a la retroalimentación de la comunidad.