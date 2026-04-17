Qué se sabe de Bierfest Santiago 2026: Fecha, lugar, entradas y artistas confirmados

La nueva edición del festival reunirá música en vivo, cervezas artesanales, foodtrucks y actividades en un formato familiar al aire libre en la capital.

Bierfest Santiago 2026 anunció su nueva edición para el próximo sábado 9 de mayo en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina, con una programación que combinará música en vivo, cerveza y oferta gastronómica.

En esta edición, el cartel estará marcado por propuestas ligadas al rock chileno en distintos estilos y generaciones.

De acuerdo con la información entregada por la organización, el evento contará con presentaciones de bandas nacionales como Candelabro, Sinergia, Kuervos del Sur, Fiskales Ad-Hok, Los Miserables, Camiseta 22 y Sonora de Llegar.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketplus.

Además, según se indicó, los menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente, siempre que asistan acompañados por un adulto responsable.

Junto con la programación musical, Bierfest Santiago 2026 incluirá una feria cervecera con presencia de distintas marcas y productores.

Entre las cervecerías anunciadas, en tanto, están Khronos, Ayewun, Altamar, AST, Cerros de Chena, Nydbier, Loa, Independencia, Mystic Beer, Octava Beer, Bifrozt, Calavera, Darkolics, Cuello Negro, Maihue, D’ Los Cabros, Kauert, Río Sur, STU, Good Times, Aconcagua, Reto, Reeper B, Kulme, Limay y Nirivilo.

El evento también contemplará una zona de foodt rucks con distintas alternativas gastronómicas, además de espacios habilitados para el descanso de los asistentes.