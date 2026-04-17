Las increíbles imágenes que dejaron los Sony World Photography Awards 2026 (Galería)
Por Jack Guy, CNN
17.04.2026 / 11:43
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Citlali Fabián fue nombrada Fotógrafa del Año en los Sony World Photography Awards 2026 por “Bilha, Stories of My Sisters”, una serie sobre activistas y artistas indígenas del sur de México.
(CNN) — Citlali Fabián ha sido nombrada Fotógrafa del Año en los Sony World Photography Awards 2026, y el jurado ha elogiado su serie fotográfica centrada en activistas y artistas indígenas del sur de México.
Fabián, que pertenece a la comunidad indígena yalalteca, “utiliza la fotografía para explorar formas de abordar la identidad y sus conexiones con el territorio, la migración y los lazos comunitarios“, afirmaron los organizadores en un comunicado el jueves.
Su serie fotográfica Bilha, Stories of my Sisters es una reflexión “sobre cuestiones urgentes de visibilidad y representación”, señaló Mónica Allende, presidenta del jurado profesional de 2026, en el comunicado.
“Sus sujetos no son simplemente fotografiados, sino que participan activamente en la configuración de cómo se cuentan sus historias”, añadió Allende.
“A través de este proceso, la artista destaca la presencia, la fuerza y los logros de mujeres que a menudo han sido ignoradas, dándoles la visibilidad y el reconocimiento que desde hace tiempo merecen dentro del panorama social y cultural más amplio“.
Junto a Fabián, se eligió a otros nueve ganadores de categoría en el concurso profesional.
Entre ellos, se encuentran Joy Saha en la categoría de arquitectura y diseño; Santiago Mesa en la categoría de proyectos documentales; e Isadora Romero en la categoría de medio ambiente.
Otros premios incluyen el de fotógrafo estudiante del año, ganado por Jubair Ahmed Arnob; el de fotógrafo joven del año, que recayó en Philip Kangas, de 16 años; y el premio a la contribución destacada a la fotografía, otorgado a Joel Meyerowitz, cuya carrera abarca seis décadas.
El concurso, que celebra este año su 19° edición, recibió más de 430 000 imágenes procedentes de más de 200 países y territorios, según los organizadores.
Una selección de imágenes de los premios se expondrá en Somerset House, en Londres, del 17 de abril al 4 de mayo.
Desplázate hacia abajo para ver algunas de las fotografías.
El proyecto de Fabián está destinado a ser publicado como un libro infantil. Premios Citlali Fabián/Sony World Photography vía CNN Newsource
Cuenta con ilustraciones digitales hechas por el fotógrafo | Premios Citlali Fabián/Sony World Photography
Elle Leontiev ganó el premio al Fotógrafo Abierto del Año por esta imagen del vulcanólogo Phillip, que vive en la isla de Tanna en Vanuatu | Premios Elle Leontiev/Sony World Photography
Jubair Ahmed Arnob ganó el premio al Estudiante Fotógrafo del Año por esta foto de un vendedor de globos en Dhaka, Bangladesh | Premios Jubair Ahmed Arnob/Sony World Photography
Seungho Kim ganó la categoría Perspectivas con una serie de imágenes que examinan las realidades de la crianza de los hijos en Corea del Sur | Premios Seungho Kim/Sony World Photography
El fotógrafo francés Alexandre Bagdassarian ocumó el tercero en la categoría de Proyectos Documentales por su trabajo fotografiando a los reclusos en una prisión de menores en Francia | Premios Alexandre Bagdassarian/Sony World Photography
Andreas Secci ocuso el segundo lugar en la categoría Paisaje por una serie de imágenes abstractas de granjas de ostras en la costa francesa | Premios Andreas Secci/Sony World Photography
Anita Pouchard Serra fue subcampeona en la categoría de Vida Silvestre y Naturaleza por su trabajo documentando capibaras, el roedor más grande del mundo, en un desarrollo privado exclusivo en Argentina | Premios Anita Pouchard Serra/Sony World Photography
Dafna Talmor ganó la categoría Paisaje por una serie de imágenes abstractas | Premios Dafna Talmor/Sony World Photography
Federico Borella quedó en tercer lugar en la categoría de Retratos con una serie de imágenes que miran al Koryo-saram, descendientes de coreanos étnicos que fueron deportados por la fuerza a Uzbekistán por el exlíder soviético Josef Stalin | Federico Borella/Sony World Photography Awards
La serie de imágenes de Fredrik Lerneryd de fanáticos de la música country en Kenia le valió el tercer lugar en la categoría Perspectivas | Premios Fredrik Lerneryd/Sony World Photography
La serie de fotos de Gargi Sharma “Experiments in Stillness” quedó en segundo lugar en la categoría de Bodegón | Premios Gargi Sharma/Sony World Photography
Isadora Romero ganó la categoría Medio Ambiente por su trabajo en los bosques de Ecuador | Premios Isadora Romero/Sony World Photography
Jean-Marc Caimi y Valentina Piccinni ganaron la categoría Retrato por su serie de imágenes de devotos católicos en St. Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano | Premios Jean-Marc Caimi y Valentina Piccinni/Sony World Photography
Otra imagen de la serie de Caimi y Piccinni muestra a Tiffany Jones, de Texas | Premios Jean-Marc Caimi y Valentina Piccinni/Sony World Photography
Joy Saha ganó la categoría Arquitectura y Diseño por su serie sobre la arquitectura vernácula de la región de Haor en Bangladesh, donde las casas se construyen sobre montículos elevados para protegerlas de las inundaciones | Premios Joy Saha/Sony World Photography
Una serie de imágenes tomadas en Rojava, al noreste de Siria, vieron a Matteo Trevisan galardonado con el segundo lugar en la categoría de Medio Ambiente | Premios Matteo Trevisan/Sony World Photography
Una serie de grabados de fotopolímeros llamados Mountain Roads le valió a Michael Blann el tercer lugar en la categoría Paisaje | Premios Michael Blann/Sony World Photography
Pablo Ramos ocupó el segundo lugar en la categoría Creativa con su serie “The Black Album”, que se centra en los desaparecidos de México | Premios Pablo Ramos/Sony World Photography
Santiago Mesa ganó la categoría de Proyectos Documentales con su trabajo sobre los agricultores de coca, cuyos cultivos se utilizan para hacer cocaína, en el sur de Colombia | Premios Santiago Mesa/Sony World Photography
Las fotografías de Shane Hynan de la vida en los pantanos de turba de Irlanda ocaron el tercer lugar en la categoría de Medio Ambiente | Premios Shane Hynan/Sony World Photography
La serie de fotos de Todd Antony sobre Buzkashi, o “tirando de cabras”, en Tayikistán ganó la categoría de deporte | Todd Antony/Premios Sony World Photography
Will Burrard-Lucas ganó la categoría de Vida Silvestre y Naturaleza con una serie de imágenes tomadas con una trampa de cámara remota instalada en un cruce de río en la Reserva Nacional Maasai Mara en Kenia | Premios Will Burrard-Lucas/Sony World Photography
Wolfgang Duerr utilizó una cámara de vida silvestre activada por sensor para una serie de fotos llamada “WILD”, que ocumbró en tercer lugar en la categoría de Vida Silvestre y Naturaleza | Wolfgang Duerr/Sony World Photography Awards
El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.