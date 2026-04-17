Las increíbles imágenes que dejaron los Sony World Photography Awards 2026 (Galería)

Citlali Fabián fue nombrada Fotógrafa del Año en los Sony World Photography Awards 2026 por “Bilha, Stories of My Sisters”, una serie sobre activistas y artistas indígenas del sur de México.

(CNN) — Citlali Fabián ha sido nombrada Fotógrafa del Año en los Sony World Photography Awards 2026, y el jurado ha elogiado su serie fotográfica centrada en activistas y artistas indígenas del sur de México.

Fabián, que pertenece a la comunidad indígena yalalteca, “utiliza la fotografía para explorar formas de abordar la identidad y sus conexiones con el territorio, la migración y los lazos comunitarios“, afirmaron los organizadores en un comunicado el jueves.

Su serie fotográfica Bilha, Stories of my Sisters es una reflexión “sobre cuestiones urgentes de visibilidad y representación”, señaló Mónica Allende, presidenta del jurado profesional de 2026, en el comunicado.

“Sus sujetos no son simplemente fotografiados, sino que participan activamente en la configuración de cómo se cuentan sus historias”, añadió Allende.

“A través de este proceso, la artista destaca la presencia, la fuerza y los logros de mujeres que a menudo han sido ignoradas, dándoles la visibilidad y el reconocimiento que desde hace tiempo merecen dentro del panorama social y cultural más amplio“.

Junto a Fabián, se eligió a otros nueve ganadores de categoría en el concurso profesional.

Entre ellos, se encuentran Joy Saha en la categoría de arquitectura y diseño; Santiago Mesa en la categoría de proyectos documentales; e Isadora Romero en la categoría de medio ambiente.

Otros premios incluyen el de fotógrafo estudiante del año, ganado por Jubair Ahmed Arnob; el de fotógrafo joven del año, que recayó en Philip Kangas, de 16 años; y el premio a la contribución destacada a la fotografía, otorgado a Joel Meyerowitz, cuya carrera abarca seis décadas.

El concurso, que celebra este año su 19° edición, recibió más de 430 000 imágenes procedentes de más de 200 países y territorios, según los organizadores.

Una selección de imágenes de los premios se expondrá en Somerset House, en Londres, del 17 de abril al 4 de mayo.

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