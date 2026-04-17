Alcaldes critican reposición parcial por eliminación de contribuciones a adultos mayores

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, cuestionó que el Ejecutivo reponga solo parte de los recursos que dejarían de percibir las comunas, advirtiendo efectos en servicios básicos y gestión local.

La eliminación de contribuciones para adultos mayores abrió un nuevo flanco entre el Gobierno y los municipios, luego de que la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) criticara la reposición parcial de recursos al Fondo Común Municipal (FCM).

El presidente del gremio, Gustavo Alessandri, calificó como “inaceptable” que la medida contemple una compensación incompleta, considerando su impacto directo en el financiamiento de las comunas.

Según consignó La Tercera, el costo fiscal de la iniciativa alcanzaría los US$200 millones anuales, mientras que el Ejecutivo proyecta reponer cerca de US$130 millones al Fondo Común Municipal.

Frente a esa diferencia, Alessandri fue categórico: “La restitución tiene que ser del 100%”, advirtiendo que cualquier monto menor debilita la capacidad operativa de los municipios.

En una declaración pública, el dirigente sostuvo que el FCM es un mecanismo clave de redistribución entre comunas y que una menor inyección de recursos afectaría especialmente a aquellas con mayor dependencia de estos fondos.

El alcalde advirtió que el impacto no es solo presupuestario, sino que se traduce en menores recursos para servicios esenciales como seguridad, atención social, mantención urbana y apoyo comunitario.

“No se está discutiendo una cifra abstracta”, señaló, enfatizando que estos recursos permiten sostener el funcionamiento cotidiano de los municipios y su respuesta ante las demandas ciudadanas.

En esa línea, lanzó una de las frases más duras del emplazamiento: “Con el municipalismo no se juega”, al criticar que se adopten decisiones sin garantizar financiamiento completo ni diálogo con las autoridades locales.

Además, Alessandri planteó que este debate evidencia la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Rentas Municipales, que permita modernizar el sistema de financiamiento y corregir desequilibrios estructurales.

Desde la ACHM insistieron en que la medida debe corregirse y exigieron una reposición total de los recursos al FCM, advirtiendo que de lo contrario se estaría trasladando a los municipios el costo de una política pública de alcance nacional.