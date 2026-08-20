Avanza proyecto que amplía el plazo de la “Ley del Mono”: ¿Qué cambios contempla para regularizar viviendas?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que amplía y extiende el plazo de la “Ley del Mono“, para que más personas puedan acceder al beneficio.

La legislación deberá continuar su tramitación en el Senado, donde ya se fijó su ingreso y será discutido en la Comisión de Vivienda.