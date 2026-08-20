Avanza proyecto que amplía el plazo de la “Ley del Mono”: ¿Qué cambios contempla para regularizar viviendas?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que amplía y extiende el plazo de la “Ley del Mono“, para que más personas puedan acceder al beneficio.
La legislación deberá continuar su tramitación en el Senado, donde ya se fijó su ingreso y será discutido en la Comisión de Vivienda.
La iniciativa contempla un procedimiento simple para poder regularizar y determinar viviendas y edificaciones que fueron construidas sin contar con los permisos necesarios.
Las construcciones deben apegarse a ciertas indicaciones para acogerse a este beneficio.
Los cambios que implica
En el caso de aprobarse, el beneficio tendrá algunos cambios que ayudarán a las personas a acceder a él. Por ejemplo:
- El plazo de vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2027 a la misma fecha del año 2029, pero las casas deben haber sido construidas antes del 28 de noviembre del 2025.
- La vivienda debe tener un avalúo máximo de 1.000 UF a 2.000 UF (casi $82 millones), lo que debe estar respaldado con el certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Aumenta el tamaño permitido en dos tramos de 90 a 120 metros cuadrados, a costo cero. Y el otro es hasta los 180 metros cuadrados. En este último, el pago de la regularización debe alcanzar el 50% del monto habitual de pago.
- Se eximen las viviendas del cumplimiento de normas urbanísticas, como ordenanzas, si están frenadas en el proceso de regulación. Incluso, se reduce el plazo de tramitación de 90 a 60 días.
- Los plazos se reducen de 90 a 60 días. Las direcciones de Obras Municipales (DOM) deberán, en este tiempo, revisar el cumplimiento de las normas de la solicitud.
- Se contempla la creación de Equipos Comunales de Regularización de Viviendas, quienes deberán entregar asistencia gratuita a los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS 📰| Sala aprobó ampliación de “ley del mono”. https://t.co/bJOrAP3BSZ
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) August 19, 2026
Lo más leído
- Ministra Toledo defiende retiro de 43 decretos ambientales del Gobierno de Boric: "Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado"
- Excanciller Van Klaveren por reforma de seguridad: Advierte “daño reputacional importante para Chile” y que “quedaríamos asociados a regímenes iliberales”
- Avanza proyecto que amplía el plazo de la “Ley del Mono”: ¿Qué cambios contempla para regularizar viviendas?
- Bellolio (UDI) por extensión del nuevo estado de excepción: "Me parece demencial (...), imagínense que esto mismo lo hubiera propuesto Jeannette Jara”
- Deudores del Préstamo Solidario: SII extiende hasta noviembre el plazo para regularizar pagos pendientes