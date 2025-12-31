Aumento del sueldo mínimo: Este es el nuevo monto a partir de enero de 2026

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
La medida corresponde a la segunda alza contemplada en la ley de reajuste y marca un nuevo piso salarial para 2026.
El inicio de 2026 traerá un alivio directo al bolsillo de miles de trabajadores y trabajadoras, ya que desde enero comenzará a regir un nuevo reajuste del sueldo mínimo.
Este incremento ocurre en el marco de la ley aprobada por el Congreso durante este año, impactando de forma directa a cerca de 900 mil personas que perciben el ingreso mínimo.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que este avance se logró “acompañando a las pymes y cooperativas en ese camino y al mismo tiempo que bajamos la inflación de 14% a 3,4%”.
