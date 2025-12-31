Aumento del sueldo mínimo: Este es el nuevo monto a partir de enero de 2026

La medida corresponde a la segunda alza contemplada en la ley de reajuste y marca un nuevo piso salarial para 2026.

El inicio de 2026 traerá un alivio directo al bolsillo de miles de trabajadores y trabajadoras, ya que desde enero comenzará a regir un nuevo reajuste del sueldo mínimo.

Este incremento ocurre en el marco de la ley aprobada por el Congreso durante este año, impactando de forma directa a cerca de 900 mil personas que perciben el ingreso mínimo.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que este avance se logró “acompañando a las pymes y cooperativas en ese camino y al mismo tiempo que bajamos la inflación de 14% a 3,4%”.

¿Cuánto subirá el sueldo mínimo en 2026?

Desde enero próximo, el sueldo mínimo será de $539.000 .

Esta de enero corresponde a la segunda alza contemplada en la normativa vigente, aplicándose la primera durante este año, cuando el monto pasó de $510.000 a $529.000.

Impacto en las familias y apoyo a las MiPymes