Arriesgan multas: Los autos que tienen prohibido circular en Santiago este martes 19 de agosto

La medida será controlada por Carabineros junto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes. Revisa los detalles.

Este martes, la restricción vehicular vuelve a aplicarse en la capital como parte de las medidas para enfrentar los niveles de contaminación.

La iniciativa, que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente, busca mitigar los efectos del smog durante los meses de bajas temperaturas.

La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción este martes 19 de agosto?

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 8-9

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 6-7-8-9

Motocicletas y similares de años anteriores al 2002: 6-7-8-9

Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: 8-9

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde: 6-7-8-9

Vehículos de transporte de carga sin sello verde: 6-7-8-9

Esto incluye toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.