Servicios ferias

Anuncian fechas de la Feria al Cateo Navidad 2025: ¿Cuándo y dónde será?

Por CNN Chile

24.11.2025 / 11:51

{alt}

Habrá más de 100 stands dirigidos a niños y niñas y también a los más grandes del hogar.

La última semana de noviembre traerá una nueva versión de la Feria al Cateo.

En las semanas previas a la Navidad, la Fundación Cultores anunció las fechas de la actividad, que celebrará esta fecha con una “gran fiesta dedicada a niñas y niños, con una diversidad de propuestas y experiencias para toda la familia, que invitan a conocer y aprender nuestros oficios y tradiciones”.

En esta edición, habrá más de 100 stands que “recrean el ambiente de los talleres de artesanos, artistas y creadores, con propuestas especialmente enfocadas en la Navidad”.

Los organizadores del evento detallaron que el recorrido estará dividido en estaciones. Para niños y niñas habrá “arte, libros, experimentos, juegos, tejidos y antigüedades”, mientras que para los grandes habrá “diversas opciones que van desde vestir una mesa navideña hasta vestirse para las fiestas de fin de año”.

También habrá artesanía tradicional, con las conocidas cestería en crin, en hoja de choclo y en paja de trigo.

¿Cuándo es la Feria al Cateo 2025?

La actividad será entre este viernes 28 y el domingo 30 de noviembre en calle Juan Bautista Pastene, en Casacostanera.

Tanto la entrada a la feria como los talleres serán gratuitos.

Los horarios serán los siguientes:

  • Viernes y sábado de 11:00 a 20:00 horas
  • Domingo de 11:00 a 19:30 horas.

En el sector La Artesanía habrá reproducciones diaguitas, figuras navideñas en hoja de choclo, trenzados en paja de trigo, pesebres en arcilla y bordados a cargo de Las Bordadoras de Calle Larga, Las Bordadoras de Huechuraba (ex Conchalí) y las Bordadoras del Deshilado. Además de una exposición de las artesanas de Rari en crin de caballo.

Mientras que en el sector Vestuarios y Accesorios se lanzará la nueva colección de la marca Ropa de Género. Junto a ello, se presentarán joyas y accesorios.

Durante los tres días de la Feria al Cateo, habrá conversatorios, lanzamientos de libros y talleres familiares.

Feria al Cateo versión Navidad

Feria al Cateo versión Navidad

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Mundo Kremlin rechaza propuesta europea de paz para Ucrania y califica plan como "no constructivo"
PAES 2025: ¿Cuándo se publicarán los locales de rendición de las pruebas?
El smog letal ha regresado a Nueva Delhi, la capital más contaminada del mundo: Famoso Fuerte Rojo se está volviendo negro
Corte Suprema ratifica que Jair Bolsonaro seguirá en prisión preventiva: Jueces advirtieron "riesgo inminente de fuga"
Anuncian fechas de la Feria al Cateo Navidad 2025: ¿Cuándo y dónde será?
“Es mi cuñado”: Ocupantes heridos durante choque que dejó dos niños muertos en San Miguel identifican al conductor prófugo