Anuncian fechas de la Feria al Cateo Navidad 2025: ¿Cuándo y dónde será?

Habrá más de 100 stands dirigidos a niños y niñas y también a los más grandes del hogar.

La última semana de noviembre traerá una nueva versión de la Feria al Cateo.

En las semanas previas a la Navidad, la Fundación Cultores anunció las fechas de la actividad, que celebrará esta fecha con una “gran fiesta dedicada a niñas y niños, con una diversidad de propuestas y experiencias para toda la familia, que invitan a conocer y aprender nuestros oficios y tradiciones”.

En esta edición, habrá más de 100 stands que “recrean el ambiente de los talleres de artesanos, artistas y creadores, con propuestas especialmente enfocadas en la Navidad”.

Los organizadores del evento detallaron que el recorrido estará dividido en estaciones. Para niños y niñas habrá “arte, libros, experimentos, juegos, tejidos y antigüedades”, mientras que para los grandes habrá “diversas opciones que van desde vestir una mesa navideña hasta vestirse para las fiestas de fin de año”.

También habrá artesanía tradicional, con las conocidas cestería en crin, en hoja de choclo y en paja de trigo.

¿Cuándo es la Feria al Cateo 2025?

La actividad será entre este viernes 28 y el domingo 30 de noviembre en calle Juan Bautista Pastene, en Casacostanera.

Tanto la entrada a la feria como los talleres serán gratuitos.

Los horarios serán los siguientes:

Viernes y sábado de 11:00 a 20:00 horas

Domingo de 11:00 a 19:30 horas.

En el sector La Artesanía habrá reproducciones diaguitas, figuras navideñas en hoja de choclo, trenzados en paja de trigo, pesebres en arcilla y bordados a cargo de Las Bordadoras de Calle Larga, Las Bordadoras de Huechuraba (ex Conchalí) y las Bordadoras del Deshilado. Además de una exposición de las artesanas de Rari en crin de caballo.

Mientras que en el sector Vestuarios y Accesorios se lanzará la nueva colección de la marca Ropa de Género. Junto a ello, se presentarán joyas y accesorios.

Durante los tres días de la Feria al Cateo, habrá conversatorios, lanzamientos de libros y talleres familiares.