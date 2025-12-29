Año Nuevo sin resaca: Cinco consejos para prevenir los malestares

El director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello en Concepción, Mauricio Muñoz, entregó una serie de recomendaciones para prevenir la resaca durante las celebraciones de fin de año.

No es novedad que el Año Nuevo sea una fecha de celebración. Tras la cena, familias y amigos esperan la medianoche para darse un abrazo. Luego surgen las conversaciones, los brindis y los bailes, que pueden extenderse hasta la madrugada. Esto no representa una preocupación en sí, pero sí lo son los efectos de beber en exceso, ya que pueden provocar diversos malestares.

“La resaca es el resultado de varios factores: deshidratación, alteración de los niveles de azúcar en sangre, irritación gástrica y acumulación de subproductos tóxicos del metabolismo del alcohol, como el acetaldehído”, explica Mauricio Muñoz, director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello en Concepción. Estos factores pueden provocar dolor de cabeza, fatiga y malestar general, síntomas que pueden arruinar el inicio del nuevo año.

Muñoz enfatiza que la prevención comienza antes del primer brindis. “El hígado metaboliza una cantidad limitada de alcohol por hora, aproximadamente una unidad estándar. Beber despacio y en pequeñas cantidades reduce la acumulación de compuestos tóxicos”, recomienda.

La medida estándar depende del tipo de bebida y su graduación alcohólica. Por ejemplo, en un destilado equivale a alrededor de 40 centímetros cúbicos, mientras que una cerveza con un 5% de alcohol corresponde a 350 cc, es decir, el tamaño de una lata normal. La moderación y la conciencia sobre qué y cuánto se consume son la estrategia más efectiva.

Otro punto clave es la hidratación. El alcohol actúa como diurético, favoreciendo la pérdida de líquidos. “Beber agua entre las copas y antes de dormir ayuda a contrarrestar la deshidratación”, sugiere Muñoz. Además, comer antes de beber marca una diferencia: los alimentos ricos en grasas y proteínas ralentizan la absorción del alcohol, dando más tiempo al organismo para procesarlo.

“Las bebidas oscuras, como el whisky o el vino tinto, contienen más congéneres, subproductos que intensifican la resaca. Optar por opciones claras, como vodka o ginebra, puede reducir el impacto”, comenta el académico.

Asimismo, el descanso es fundamental. El alcohol altera los ciclos del sueño y la falta de recuperación amplifica los síntomas. Dormir bien permite que el cuerpo complete el proceso de eliminación del alcohol.

Muñoz advierte, por último, sobre evitar el uso de productos no comprobados para combatir la resaca. “Algunos suplementos y ‘curas para la resaca’ no tienen respaldo científico suficiente. Es importante no confiar en productos milagrosos que prometen eliminarla sin modificar los hábitos de consumo”.