Servicios año nuevo

Año Nuevo: ¿A qué hora cierra el Metro de Santiago?

Por CNN Chile

31.12.2025 / 08:00

{alt}

Metro de Santiago informó los horarios de funcionamiento para este miércoles 31 de diciembre. Revisa los detalles.

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas comienzan a organizar sus celebraciones y traslados dentro de la capital, especialmente durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

En ese escenario, surgen dudas sobre el funcionamiento del transporte público, y en particular del Metro de Santiago, que informó un horario especial para facilitar la movilidad durante esa fecha.

¿Cómo funcionará el Metro este 31 de diciembre y 1 de enero?

  • Metro anunció una extensión horaria especial por la fiesta de Año Nuevo en la Torre Entel, evento que contará con un show de 1.000 drones, más de 7.000 fuegos artificiales y presentaciones de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro?

  • Algunas estaciones de las líneas 1 y 3: servicio extendido hasta las 01:30 horas.
  • Resto de las líneas: funcionamiento normal, con cierre a las 23:00 horas, menos estación La Moneda, cuyo cierre está previsto para las 15:00 horas.

Estaciones habilitadas en Línea 1

Ingreso:

  • Los Héroes
  • Universidad de Chile

Salida:

  • San Pablo
  • Las Rejas
  • Estación Central
  • Baquedano
  • Tobalaba
  • Escuela Militar
  • Los Dominicos

Estaciones habilitadas en Línea 3

Ingreso:

  • Universidad de Chile

Salida:

  • Plaza de Quilicura
  • Los Libertadores
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Naveillán respalda a Kaiser ante críticas por eventual rol en el gobierno, pese a considerarlo inconveniente: "Lo que ves es lo que es"
Desde comer 12 uvas y lentejas a usar ropa interior amarilla: Las tradicionales cábalas para recibir el Año Nuevo
Se desacelera la creación de empleos: ¿A qué se debe?
Las razones de Francisca Crovetto para decir que "no" a Kast para liderar el Ministerio del Deporte
“Peligro de accidente”: Sernac emite alerta por defecto en varios modelos de bicicletas vendidos entre 2023 y 2025
Metro celebra su medio siglo de historia junto al nuevo "diorama 50 años": Recrea un tren en estación La Moneda