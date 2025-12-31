Año Nuevo: ¿A qué hora cierra el Metro de Santiago?

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Metro de Santiago informó los horarios de funcionamiento para este miércoles 31 de diciembre. Revisa los detalles.
Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas comienzan a organizar sus celebraciones y traslados dentro de la capital, especialmente durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.
En ese escenario, surgen dudas sobre el funcionamiento del transporte público, y en particular del Metro de Santiago, que informó un horario especial para facilitar la movilidad durante esa fecha.
Ingreso:
Salida:
Ingreso:
Salida:
¡Buenas noticias para la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel!🎆
Ampliamos la cobertura de la extensión horaria para que regreses tranquil@ y segur@ a casa 🥳
Estaciones de ingreso:
🟤 #L3 Universidad de Chile.
🔴 #L1 Los Héroes y Universidad de Chile.
Estaciones de… pic.twitter.com/2P3IsrwkLO
— Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) December 29, 2025
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.