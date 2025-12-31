Año Nuevo: ¿A qué hora cierra el Metro de Santiago?

Metro de Santiago informó los horarios de funcionamiento para este miércoles 31 de diciembre. Revisa los detalles.

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas comienzan a organizar sus celebraciones y traslados dentro de la capital, especialmente durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

En ese escenario, surgen dudas sobre el funcionamiento del transporte público, y en particular del Metro de Santiago, que informó un horario especial para facilitar la movilidad durante esa fecha.

¿Cómo funcionará el Metro este 31 de diciembre y 1 de enero?

Metro anunció una extensión horaria especial por la fiesta de Año Nuevo en la Torre Entel, evento que contará con un show de 1.000 drones, más de 7.000 fuegos artificiales y presentaciones de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro?

Algunas estaciones de las lí neas 1 y 3: servicio extendido hasta las 01:30 horas .

neas 1 y 3: servicio extendido hasta las . Resto de las líneas: funcionamiento normal, con cierre a las 23:00 horas, menos estación La Moneda, cuyo cierre está previsto para las 15:00 horas.

Estaciones habilitadas en Línea 1

Ingreso:

Los Héroes

Universidad de Chile

Salida:

San Pablo

Las Rejas

Estación Central

Baquedano

Tobalaba

Escuela Militar

Los Dominicos

Estaciones habilitadas en Línea 3

Ingreso:

Universidad de Chile

Salida:

Plaza de Quilicura

Los Libertadores

Ñuñoa

Plaza Egaña