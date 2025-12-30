Año Nuevo 2026: Revisa la lista de todas las comunas donde habrá fuegos artificiales y drones

Fuegos artificiales tradicionales y shows de drones marcarán la celebración del Año Nuevo 2026 en distintas comunas del país, con espectáculos gratuitos y horarios definidos. Revisa los detalles.

Para este Año Nuevo 2026, distintas comunas del país confirmaron los espectáculos con los que recibirán el 1 de enero.

Fuegos artificiales y shows de drones marcarán las celebraciones organizadas por los municipios, ofreciendo panoramas gratuitos.

Revisa a continuación la lista completa de comunas donde habrá eventos autorizados para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.

Región Metropolitana

Santiago: Retorno de los fuegos artificiales en la Torre Entel tras siete años. Evento gratuito con presentaciones de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

Región de Valparaíso

Viña del Mar: El tradicional “Año Nuevo en el Mar” contempla un espectáculo pirotécnico de 18 minutos. Seis puntos de lanzamiento en el mar (Recreo, Miramar, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca) y uno en tierra, en Punta Ossa, sector Playa del Deporte (Las Salinas).

Valparaíso: Show pirotécnico de 18 minutos con lanzamientos en el mar frente a Espigón, Av. Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María y caleta Portales; y en tierra, en Piedra Feliz y Molo de Abrigo.

Limache: Show de drones con música en vivo y patio de comidas. Se realizará desde las 18:00 horas en el Estadio Ángel Navarrete Candia.

El Quisco: Espectáculo de drones en Playa Los Corsarios, sector El Norte, desde las 20:00 horas, con presentación del DJ Pablito Pesadilla.

San Antonio: Regreso de los fuegos artificiales tras siete años. Show pirotécnico de bajo impacto sonoro, con una duración de 15 minutos, en la costa de la comuna (para el evento se cerrará la avenida Ramón Barros Luco).

Norte de Chile

Arica: Espectáculo pirotécnico con tres puntos de lanzamiento: Playa Chinchorro, Cerro Chuño y sector Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.

Iquique: Show de drones con 1.500 unidades que formarán 13 figuras inspiradas en la identidad local y la bienvenida al 2026. Evento con presentaciones musicales desde las 21:00 horas en Playa Cavancha.

Caldera: Fuegos artificiales de bajo impacto sonoro. Celebración con música en vivo desde las 23:00 horas en Playa Mansa, avenida Wheelwright.

Copiapó: Show pirotécnico de 15 minutos con un único punto de lanzamiento en el Parque Kaukari.

Huasco: Fuegos artificiales y presentación de La Sonora de Tommy Rey con Tommy Jr., además de otros artistas. Evento desde las 22:00 horas en el anfiteatro de Avenida Costanera.

Los Vilos: Dos shows pirotécnicos (En Los Vilos, lanzamiento a la 01:00 del 1 de enero en el sector Buzo Escafandra, y en Caimanes, fuegos artificiales a la medianoche en el Club Deportivo de Caimanes, calle Pedro Aguirre Cerda s/n).

Sur de Chile

Pucón: Dos actividades. Desde las 21:00 horas habrá un espectáculo artístico en calle Ansorena y, cerca de las 23:30, un show pirotécnico de 15 minutos en Playa Grande, Lago Villarrica.

Valdivia: Fuegos artificiales desde playa Los Molinos, acompañados de música desde las 20:00 hor as.