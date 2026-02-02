Desde el Minsal recomendaron a las personas que viajaron a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentan la sintomatología, acudir a un centro asistencial: Revisa cuáles son los síntomas.

Hace algunos días, el Ministerio de Salud confirmó la detección en Santiago de un mosquito Aedes aegypti, vector reconocido por transmitir Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre amarilla.

Este lunes, la jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores del Minsal, Bárbara Hott, señaló a Radio Universidad de Chile que la detección implica necesariamente la presencia de la enfermedad. “El mosquito no nace enfermo, sino que se tiene que infectar para empezar a transmitir”.

“No hemos tenido la transmisión de las enfermedades, porque el vector no se ha podido establecer en nuestro país en un número importante. Si nosotros llegamos a tener un número importante del vector, probablemente vamos a tener transmisión de estas enfermedades”, alertó Hott.

Detalló que ningún país del continente ha podido eliminar el vector una vez instalado. “Si dejamos que se instale, probablemente deberemos empezar a entender que tendremos esta enfermedad; por eso, desde el Minsal, las seremis de salud nos encontramos en una alerta máxima, porque para la RM, dada la cantidad de población que tiene, el riesgo es mayor”.

Finalmente, la especialista realizó un llamado a “tener precaución, estar muy alerta, pero no a tener miedo”. “Hay que evitar tener recipientes (con agua) y no solo aquellos que yo tengo voluntariamente, sino también aquellos que están en el patio y que a lo mejor por la lluvia o porque yo regué el jardín se llenan de agua y yo no me doy cuenta”, complementó.

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?

Desde el Minsal detallaron en redes sociales cómo identificar los signos y síntomas del dengue. “Si viajaste a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentas la siguiente sintomatología, acude a un centro asistencial y comunica que estuviste en estos lugares de transmisión de dengue”:

Los síntomas, dado su periodo de incubación, se presentan entre cuatro a 10 días después de la picadura de un zancudo infectado y, por lo general, se prolongan de dos a siete días.

Una persona podría tener dengue si presenta fiebre elevada que se prolonga entre los dos a siete días de evolución con dos o más de las siguientes manifestaciones: