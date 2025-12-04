Servicios sarampión

Alerta epidemiológica en Chile: ¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?

Por CNN Chile

04.12.2025 / 09:17

{alt}

El gobierno decretó la alerta luego de que se registrara un aumento de casos en Argentina, los que están vinculados a una caída en su cobertura de vacunación.

Este martes, el gobierno emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de casos de sarampión en Argentina.

Las autoridades tomaron la decisión luego de que se registrara un aumento de casos vinculados a una caída en la cobertura de vacunación en el país trasandino.

“Por ello hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile”, dijo la ministra vocera Camila Vallejo.

¿Qué es el sarampión?

  • El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y niñas.
  • Se transmite por contacto directo con personas infectadas, a través de secreciones nasales y de la faringe.
  • El período de incubación del virus es de 7 a 21 días, y se puede transmitir solo en el período comprendido entre cuatro días antes de la aparición de las manchas en la piel y cuatro días después.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

  •  El sarampión se inicia con dos o cuatro días de fiebre alta, malestar general, tos y romadizo. Los niños y niñas mayores pueden presentar molestia a la luz (fotofobia) y en ocasiones puntos blancos al interior de la boca.
  • Los días siguientes aparecen manchas en la piel, inicialmente detrás de los oídos y en la cara, y luego en el cuerpo y los brazos, síntomas que permanecen entre tres y siete días.

DESTACAMOS

Negocios EN VIVO: Súmate a la 16ª edición de los premios Merco que reconoce a las empresas con mejor reputación

LO ÚLTIMO

Deportes Pellegrini marca condiciones a la ANFP: Solo evaluará dirigir a la Roja tras la llegada de una nueva directiva
Biministro Álvaro García explica: ¿En qué consiste el proyecto que busca potenciar el hidrógeno verde en Chile?
Alerta epidemiológica en Chile: ¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?
Senado despachó a ley proyecto que obliga a aerolíneas informar identidad de pasajeros: Busca "detectar individuos peligrosos"
La Moneda descarta viaje de Boric a la frontera y reafirma coordinación técnica con Perú ante tensión migratoria
Conaf actualizó información sobre uso del fuego como quema controlada: Cinco regiones modificaron su estatus