Alerta epidemiológica en Chile: ¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?

El gobierno decretó la alerta luego de que se registrara un aumento de casos en Argentina, los que están vinculados a una caída en su cobertura de vacunación.

Este martes, el gobierno emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de casos de sarampión en Argentina.

Las autoridades tomaron la decisión luego de que se registrara un aumento de casos vinculados a una caída en la cobertura de vacunación en el país trasandino.

“Por ello hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile”, dijo la ministra vocera Camila Vallejo.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y niñas .

Se transmite por contacto directo con personas infectadas, a través de secreciones nasales y de la faringe.

El período de incubación del virus es de 7 a 21 días, y se puede transmitir solo en el período comprendido entre cuatro días antes de la aparición de las manchas en la piel y cuatro días después.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?