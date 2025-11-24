Servicios beneficios estatales

Aguinaldo navideño para pensionados: ¿Cuándo comienza a pagarse y quiénes lo recibirán?

Por CNN Chile

24.11.2025 / 07:44

Este beneficio estatal se entrega automáticamente a quienes cumplan los requisitos con el fin de apoyar los gastos propios de las celebraciones de fin de año. Revisa los detalles.

Con diciembre a la vuelta de la esquina, muchos jubilados empiezan a alistarse para recibir el tradicional aguinaldo de Navidad, un beneficio económico que el Estado otorga cada año.

Este aporte se entrega de manera automática, por lo que no requiere postulación, y su finalidad es ayudar a enfrentar los mayores gastos que suelen surgir durante las celebraciones.

El dinero entregado no se puede descontar ni es considerado para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad 2025?

  • El aguinaldo de Navidad se paga en diciembre a las personas pensionadas al 30 de noviembre de 2025, siempre que cumplan los requisitos.
  • Pensionados del IPS: lunes 1 de diciembre
  • Pensionados de AFP: desde el miércoles 17 de diciembre

Aguinaldo Navidad: ¿Cuánto dinero se dará este 2025?

  • Este 2025, el monto del aguinaldo de Navidad alcanza los $29.055, incrementándose en $16.415 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 30 de noviembre del 2025.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de Navidad este 2025?

Al 30 de noviembre del 2025, la persona debe cumplir con alguna de las siguientes cualidades:

  • Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)
  • Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
  • Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).
  • Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.
  • Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.
  • Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.
  • Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.
  • Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad Mental.

