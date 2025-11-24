Aguinaldo navideño para pensionados: ¿Cuándo comienza a pagarse y quiénes lo recibirán?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Este beneficio estatal se entrega automáticamente a quienes cumplan los requisitos con el fin de apoyar los gastos propios de las celebraciones de fin de año. Revisa los detalles.
Con diciembre a la vuelta de la esquina, muchos jubilados empiezan a alistarse para recibir el tradicional aguinaldo de Navidad, un beneficio económico que el Estado otorga cada año.
Este aporte se entrega de manera automática, por lo que no requiere postulación, y su finalidad es ayudar a enfrentar los mayores gastos que suelen surgir durante las celebraciones.
El dinero entregado no se puede descontar ni es considerado para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).
Al 30 de noviembre del 2025, la persona debe cumplir con alguna de las siguientes cualidades:
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.