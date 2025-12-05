Servicios aguinaldo navideño

Aguinaldo navideño del Estado 2025: ¿Quiénes lo reciben y cuánto es?

Por CNN Chile

05.12.2025 / 14:48

El beneficio se paga una sola vez en diciembre y llega automáticamente a pensionados que cumplan los requisitos.

El Aguinaldo de Navidad 2025 del Estado se acerca y miles de pensionados esperan este beneficio que se paga una sola vez en diciembre, junto con la pensión del mes.

El monto base es de $29.055 por persona pensionada, cifra que puede aumentar si el beneficiario tiene cargas familiares acreditadas.

El aporte se deposita de forma automática a quienes cumplen los requisitos y siempre a través de los canales habituales de pago de pensiones.

Monto del Aguinaldo y cargas familiares

Para este año, el Aguinaldo corresponde a $29.055 por cada pensionado o pensionada. Además, el monto puede incrementarse en $16.415 por cada carga familiar registrada al 30 de noviembre de 2025.

No se exige ningún trámite adicional: el extra por carga se suma en el mismo pago de diciembre.

Tienen derecho quienes al 30 de noviembre de 2025 reciben pensión del Instituto de Previsión Social (incluidas PGU y PBSI), ex cajas de previsión, Dipreca, Capredena, ISL, mutualidades de la Ley 16.744, además de pensionados del sistema de AFP que cuentan con PGU, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con garantía estatal.También acceden beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Pago automático y alerta de fraudes

El Aguinaldo no requiere postulación y no se gestiona por WhatsApp, correos ni links externos. El Instituto de Previsión Social recalca que nunca solicitará claves ni datos bancarios para entregar este beneficio.

Quienes quieran conocer la fecha y forma exacta de su pago pueden consultar con su RUT en los canales oficiales de ChileAtiende e IPS, como los sitios web, call center o sucursales.

Ante cualquier duda, la recomendación es verificar siempre la información en plataformas oficiales y desconfiar de mensajes no solicitados.

