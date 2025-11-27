Aguinaldo de Navidad para pensionados 2025: ¿Quiénes lo recibirán primero?

El objetivo de este beneficio estatal es ayudar a los jubilados a enfrentar los gastos que suelen surgir en este periodo del año.

Quedan solo un par de días para diciembre y muchos jubilados ya están alistándose para recibir el aguinaldo de Navidad, un beneficio económico que el Estado otorga cada año.

Este aporte se entrega de manera automática, por lo que no requiere postulación, y su objetivo es ayudar a los adultos mayores a enfrentar los gastos propios de estas fechas.

Este 2025, el monto del aguinaldo de Navidad es de $29.055, aumentando en $16.415 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 30 de noviembre del 2025.

El dinero entregado no se puede descontar ni es considerado para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿A quiénes se paga el aguinaldo de Navidad 2025?

El aguinaldo de Navidad se paga en diciembre a las personas pensionadas al 30 de noviembre de 2025 , siempre que cumplan los requisitos.

Pensionados del IPS: lunes 1 de diciembre

Pensionados de AFP: desde el miércoles 17 de diciembre

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de Navidad?

Al 30 de noviembre del 2025, la persona debe cumplir con alguna de las siguientes cualidades: