Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuándo se paga?

Este beneficio tiene como fin contribuir a los gastos asociados a estas fechas y entregar un alivio para los jubilados. Revisa todos los detalles.

A pocas horas para que comience septiembre, muchos pensionados en Chile ya comienzan a preguntarse por el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias.

Como es habitual, este beneficio busca contribuir a los gastos asociados a estas fechas y entregar un alivio para los jubilados en medio del alza del costo de la vida.

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

El pago del aguinaldo de fiestas patrias se realizará junto al pago de las pensiones de septiembre de forma automática, para las personas que cumplan con ciertos requisitos.

¿Cuánto dinero se entrega como aguinaldo?

El monto base del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 es de $25.280 .

Este monto se incrementará en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto de 2025, se tenga acreditada como carga familiar, aunque no se tenga derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450 (es decir, pertenecer al tramo 4).

¿Debo postular al aguinaldo?

No, este beneficio no requiere ni postulación ni trámites adicionales .

El dinero no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias?