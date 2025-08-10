Admisión 2026: Todo lo que necesitas para postular a universidades y técnicos

Escoger una carrera y el lugar donde uno desea recibir su formación profesional son decisiones complejas que, a veces, pueden generar estrés. Para reducir la preocupación, revisa aquí algunas recomendaciones importantes al momento de postular.

Durante el segundo semestre, miles de estudiantes participarán en el proceso de Admisión 2026, etapa en la que deberán tomar una decisión clave sobre su futuro profesional: elegir la carrera y la institución donde recibirán su formación.

Uno de los elementos fundamentales a considerar al momento de postular es que un organismo experto evalúe y acredite los programas educativos de la educación superior. En Chile, esta labor está a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que revisa diversos aspectos para garantizar altos niveles de calidad y el buen funcionamiento de universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT).

Según explica Renato Bartet, secretario ejecutivo de la CNA, el proceso de acreditación permite conocer fortalezas y áreas de mejora de cada institución: “Es importante que las familias estén informadas sobre los años y niveles de acreditación de una institución, pero también que consideren otros elementos que entreguen una visión más completa: en qué destaca, dónde puede mejorar y cómo garantiza la calidad de su enseñanza”.

Además, la acreditación es clave en el aspecto económico, ya que para acceder a los beneficios de financiamiento del Estado —como gratuidad o becas— el requisito principal es que la institución esté acreditada.

“La acreditación se hace más exigente en cada nuevo proceso”

Desde el Consejo de Rectores de Vertebral —que agrupa a IP y CFT acreditados— destacan la importancia de las certificaciones, señalando que este tipo de instituciones representa hoy el 41% de la matrícula total según el informe 2025 del Servicio de Información de Educación Superior (SIES).

Sergio Morales, presidente de Vertebral, explica: “La forma en que entendemos la calidad ha ido cambiando, aumentando las exigencias. Hoy no basta con formar técnicamente o profesionalmente; también buscamos que los estudiantes amplíen su mirada del mundo, asuman responsabilidades con su entorno y se preparen para procesos laborales innovadores”.

Este sello de calidad, agrega, refleja que las instituciones preparan a los estudiantes tanto en el ámbito laboral como en el personal, para enfrentar un mundo más exigente, complejo y competitivo.

Por su parte, Renato Bartet subraya el valor de las acreditaciones internacionales y certificaciones externas: “Son una muestra de cómo una institución articula su sistema interno en la búsqueda permanente de la calidad, y permiten proyectar su prestigio y estándares más allá de nuestras fronteras”.