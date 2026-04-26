¿Abrirán los supermercados y malls el feriado? Así será el funcionamiento del comercio este viernes 1 de mayo

Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, fecha instaurada como feriado nacional en 1931.

Al igual que los feriados del 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero, corresponde a un feriado obligatorio e irrenunciable, por lo que parte importante del comercio debe permanecer cerrado.

De acuerdo con el artículo 2 de la ley 19.973, el 1 de mayo es un feriado “obligatorio e irrenunciable para todos los trabajadores del comercio”, por lo que se desprende que malls y supermercados estarán cerrados durante este viernes 1 de mayo.

¿Qué comercio abrirán?

Sin embargo, de acuerdo con la Dirección del Trabajo, las excepciones al cierre son los siguientes establecimientos:

Clubes y restaurantes.

Cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales dentro de aeropuertos y aeródromos civiles públicos.

Casinos de juego y otros lugares de juegos autorizados.

Estaciones de servicio (“bencineras”) y sus tiendas de conveniencia.

Farmacias de urgencia o farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Las multas para los locales que no respeten el feriado irrenunciable