Exministra Tohá apunta contra el Gobierno por AC contra Grau: “Instigó la acusación y está tratando de empujarla”

La exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá, aseguró que el Gobierno del presidente José Antonio Kast instigó la acusación constitucional contra el extitular de Economía, Nicolás Grau.
En conversación con Hoy es Noticia, Tohá afirmó que “el gobierno instigó la acusación y está tratando de empujarla”.
#HoyEsNoticiaCNN | Carolina Tohá, exministra del Interior: “El gobierno instigó la acusación constitucional contra Grau. Está tratando de empujarla”@matiburgos
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— CNN Chile (@CNNChile) June 11, 2026
En ese sentido, la exautoridad apuntó contra el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de Economía y Minería, Daniel Mas.
“Cuando me dicen que el gobierno no está detrás de esta agenda, me atrevo a decir que esto se gatilló por una declaración extralimitada del ministro Quiroz y hoy se alimenta por esta actuación del ministro Mas“, remarcó.
Tohá se refiere a las declaraciones del secretario de Estado durante esta jornada, cuando Mas señaló como responsable a Grau de la polémica contratación de personas con antecedentes penales en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para realizar el Censo 2024.
Al respecto, la exsecretaria de Estado negó que Grau tenga un grado de responsabilidad en el hecho: “Ese contrato no lo hace el ministro ni lo hace el gabinete del ministro; se hace a través de una serie de intermediarios que se contratan desde el INE. Entonces, no es efectivo, no hay una responsabilidad política del ministro, y además esto es una cosa en el marco del proceso del censo tremendamente menor y que no tuvo ningún impacto en la calidad del censo”.
Al ser consultada por el actuar del Ejecutivo, la militante del Partido por la Democracia (PPD) enfatizó que “un presidente tiene muchas maneras de hacer saber a los suyos que algo es inconveniente e imprudente; si él lo hubiera hecho con fuerza —porque esta acusación empezó con su partido— eso se hubiera notado”.
Además, criticó el uso de este mecanismo en el Congreso: “Tenemos una trayectoria de ya varios gobiernos en que este instrumento se ha ido usando de manera cada vez más torcida y cada vez ha tenido más impacto en el sistema político”.
“Esto tiene un daño enorme en el país, en el sistema político, en la confianza ciudadana, en generar un clima tóxico de confrontación y no diálogo. (…) Eso este gobierno no parece quererlo corregir; más bien lo está alimentando. Es grave, es muy malo para el país”, agregó.
#HoyEsNoticiaCNN | Carolina Tohá, exministra del Interior, por acusaciones constitucionales: “Esto tiene un daño enorme en el sistema político, en la confianza ciudadana, en generar un clima tóxico y no diálogo. Eso este gobierno no parece quererlo corregir, lo está alimentando.… pic.twitter.com/xWetG3e85X
— CNN Chile (@CNNChile) June 11, 2026
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