Metro de Santiago cierra cinco estaciones por procedimiento de Bomberos

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cinco estaciones debido a un procedimiento de Bomberos.

A través de X, Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante y Bellas Artes, mientras que las combinaciones permanecen suspendidas en Baquedano y Plaza de Armas.

17:34 hrs. Estaciones cerradas en #L5 debido a procedimiento de bomberos: ❌️Irarrázaval

❌️Santa Isabel

❌️Parque Bustamante

❌️Baquedano (combinación suspendida)

❌️Bellas Artes

❌️Plaza de Armas (combinación suspendida) https://t.co/21sLGzYlaO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

17:20 hrs. 🔴 Desde este momento servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés. https://t.co/FW87GZc7Jv — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

17:12 hrs. A partir de este momento Estación Santa Isabel #L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Debido a procedimiento de bomberos al interior de la estación. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

Actualización (17:30). Tránsito SUSPENDIDO en Santa Isabel al oriente altura de Gral. Bustamante, debido a procedimiento de bomberos por humo al interior de estación Santa Isabel del Metro de Santiago. Flujo vehicular desviado por V. Mackenna al norte #Santiago #Providencia https://t.co/HB9KB8YrEP pic.twitter.com/FTlZ4PFb73 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026