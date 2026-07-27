Metro de Santiago cierra cinco estaciones por procedimiento de Bomberos

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cinco estaciones debido a un procedimiento de Bomberos.
A través de X, Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante y Bellas Artes, mientras que las combinaciones permanecen suspendidas en Baquedano y Plaza de Armas.
17:34 hrs. Estaciones cerradas en #L5 debido a procedimiento de bomberos:
❌️Irarrázaval
❌️Santa Isabel
❌️Parque Bustamante
❌️Baquedano (combinación suspendida)
❌️Bellas Artes
❌️Plaza de Armas (combinación suspendida) https://t.co/21sLGzYlaO
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026
17:20 hrs. 🔴 Desde este momento servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés. https://t.co/FW87GZc7Jv
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026
17:12 hrs. A partir de este momento Estación Santa Isabel #L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.
Debido a procedimiento de bomberos al interior de la estación.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026
Actualización (17:30). Tránsito SUSPENDIDO en Santa Isabel al oriente altura de Gral. Bustamante, debido a procedimiento de bomberos por humo al interior de estación Santa Isabel del Metro de Santiago. Flujo vehicular desviado por V. Mackenna al norte #Santiago #Providencia https://t.co/HB9KB8YrEP pic.twitter.com/FTlZ4PFb73
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026
Actualización (17:43). Se suma el desvío de Gral. Bustamante al sur por Marín al poniente, debido a procedimiento de bomberos por humo al interior de la estación Santa Isabel. Congestión en el perímetro #Providencia https://t.co/3leIPeNnbs pic.twitter.com/RpNgKBjrDL
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026
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