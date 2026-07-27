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Metro de Santiago cierra cinco estaciones por procedimiento de Bomberos

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Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cinco estaciones debido a un procedimiento de Bomberos.

A través de X, Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante y Bellas Artes, mientras que las combinaciones permanecen suspendidas en Baquedano y Plaza de Armas.

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