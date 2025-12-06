¿Abrirán los supermercados el feriado? Así será el funcionamiento del comercio este lunes 8 de diciembre

La segunda semana de diciembre comienza con un día feriado, en lo que será el último fin de semana largo del año.

La segunda semana de diciembre comenzará con un día feriado, lo que implica cambios en las actividades normales del país.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre?

La razón por la que este lunes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, una instancia de gran relevancia para la religión católica.

En en esta fecha que en que se produce el tradicional desplazamiento de miles de fieles hacia el Santuario de Lo Vásquez-

Este feriado data de 1915, cuando se aprobó la Ley 2.977 durante el gobierno de Ramón Barros Luco.

Según el Vaticano, el 8 de septiembre se conmemora el nacimiento de la Santísima Virgen María, pero nueve meses antes —el 8 de diciembre— tiene lugar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, fecha en que se recuerda el instante en que ella pasó a existir, es decir, su concepción en el vientre materno.

¿Cómo funcionará el comercio?

Este lunes 8 de diciembre no corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que comercios y supermercados podrán operar de forma normal durante la jornada.

La normativa indica que hay cinco días irrenunciables: 1 de enero, 1 de mayo, 17 y 18 de septiembre y 25 de diciembre.