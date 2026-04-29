Providencia abre el primer laboratorio municipal gratuito de impresión 3D: ¿Cómo acceder?

Este miércoles, Providencia inauguró LAB881, el primer laboratorio municipal de impresión 3D abierto y gratuito del país, que pone a disposición de vecinos, emprendedores, estudiantes y usuarios del Hub Providencia diversas herramientas de fabricación digital.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, explicó que este nuevo espacio está pensado para acercar estas tecnologías a vecinos, emprendedores, estudiantes y universidades, con el objetivo de que puedan prototipar, colaborar y escalar soluciones a los desafíos urbanos y sociales de la comuna.

“Queremos fomentar la creatividad, la colaboración y la experimentación para mejorar servicios municipales, combatir la soledad, optimizar recursos y generar comunidad, aprendiendo también de otras comunas a través de la red chilena de hubs municipales”, destacó.

En su etapa inicial, el laboratorio cuenta con tres impresoras 3D, incluida una de resina, además de una curadora y una cortadora láser. Este equipamiento se ampliará en los próximos días con la incorporación de nuevos equipos, aumentando así su capacidad de uso.

Desde la experiencia de emprendedores que han sido parte del proyecto, “el Hub ha sido clave para nuestro crecimiento: pasamos de trabajar aislados a desarrollar tecnología y resolver desafíos reales. Este laboratorio abre oportunidades concretas para emprender y generar impacto”, destacó Jonathan Oyarzo, cofundador de Midda y usuario del Hub Providencia.

Las fases del LAB881

Durante su primer año de funcionamiento, se proyecta que LAB881 beneficie a cerca de 800 personas a través de programas, talleres y procesos de prototipado, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para la innovación local.

Para acompañar este proceso, el laboratorio contará con tres líneas programáticas orientadas a distintos perfiles. Nexo Creativo estará enfocado en estudiantes universitarios y académicos que quieran desarrollar tesis. Casa Taller, en tanto, estará dirigido a emprendedores tradicionales que busquen incorporar nuevas tecnologías a sus procesos productivos, siendo el único programa que contempla la entrega de insumos.

Además, Residencia Maker ofrecerá un espacio de trabajo intensivo para equipos que quieran desarrollar y testear prototipos en áreas como seguridad, sostenibilidad e industria creativa.

El acceso al laboratorio será gratuito, pero requerirá una capacitación obligatoria presencial para el correcto uso de los equipos. Cada usuario contará con cupos anuales de uso, distribuidos según la duración de las sesiones, y deberá llevar sus propios insumos, salvo en el caso de quienes participen en Casa Taller. El espacio funcionará de lunes a viernes, previa reserva.