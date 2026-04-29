Luciano Cruz-Coke advierte al Gobierno de Kast: “No vamos a aceptar que haya recorte a beneficios sociales”

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, abordó las recientes polémicas que han sacudido a La Moneda respecto a la evaluación de recortes en programas sociales y el diseño estratégico del Ejecutivo, haciendo un duro llamado a empoderar a los ministros del comité político por sobre los asesores presidenciales.

En conversación con el podcast “Cómo te lo explico”, el parlamentario desdramatizó los documentos emanados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), asegurando que se tratan de comunicaciones internas y no de resoluciones definitivas. “Acá, mientras no haya decreto firmado, no hay recorte”, sentenció. Sin embargo, el timonel de Evópoli mandó un claro mensaje al Ejecutivo frente a la posibilidad de que se concreten ajustes en áreas sensibles, recordando las promesas de la reciente campaña. “Nosotros, siendo parte hoy día también del gobierno, convocado por el presidente Kast, no vamos a aceptar que haya recorte a beneficios sociales, porque es precisamente lo que la ciudadanía votó e hizo un acto de fe en las palabras del presidente”, advirtió.

Para Cruz-Coke, los impasses comunicacionales de las últimas semanas responden a un problema de diseño político en la instalación del gobierno. En esa línea, apuntó directamente al rol de los asesores presidenciales, sugiriendo que la conducción debe recaer en las figuras con mayor trayectoria. “Yo siento que todo eso tiene que pasar por el tamiz político. Es la manera de ordenarse”, sostuvo el senador en referencia al rol del Segundo Piso liderado por Alejandro Irarrázaval.

El legislador profundizó en esta idea y exigió un mayor protagonismo de los titulares de Interior y Segpres. “Si nosotros tenemos personas de la experiencia de Alvarado y de García, probablemente yo tenga que llevar la conducción política”, argumentó, añadiendo que “creo que a Claudio Alvarado le falta tener un rol más protagónico en esta materia. Y se van a solucionar muchos problemas”.

Además de la crítica al diseño en el núcleo de La Moneda, Cruz-Coke cuestionó el despliegue del resto del gabinete, afirmando que el peso de la administración y de las reformas no puede recaer en unos pocos secretarios de Estado. “Uno esperaría que el resto de los 21 que iban sobrando se pongan un poco a la altura y salgan también a promover sus proyectos y apoyar con fuerza”, manifestó el senador, quien reconoció observar “una timidez excesiva en algunos ministros”.

En materia legislativa y de cara a las futuras alianzas para aprobar la agenda del gobierno, el líder de Evópoli tomó distancia de la idea de apoyarse exclusivamente en el Partido de la Gente (PDG). “Aprobar una reforma de este calado con votos marginales fragiliza finalmente la potencia del acuerdo”, indicó, sincerando que prefiere tender puentes hacia otros sectores de la oposición. “Yo soy más partidario, fíjese, de conversar con el Partido Socialista”, aseguró, valorando la posibilidad de generar pactos con una centroizquierda que calificó como razonable.

Finalmente, consultado sobre la facultad presidencial de otorgar indultos, el senador defendió la prerrogativa, pero exigió “enorme prudencia si se va a ocupar la facultad”, mostrándose partidario de que en el futuro esta atribución pase a los tribunales de justicia. Al respecto, trazó una línea roja irrenunciable sobre a quiénes se les puede aplicar este beneficio. Al ser inquirido sobre si respaldaría indultos a violadores de derechos humanos, Cruz-Coke fue tajante: “No. Porque las personas que han violado derechos humanos pasan por un estatuto distinto, y eso está establecido en todos los tratados que nosotros tenemos firmados como país y creo que no corresponde”.