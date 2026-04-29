Día del Patrimonio 2026: Anuncian fechas y abren inscripción de actividades

Ya hay fecha para uno de los eventos culturales gratuitos más esperados del año. Este miércoles, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, realizó el lanzamiento del Día del Patrimonio Cultural 2026.

Durante la jornada, el titular de las Culturas anunció la apertura de la inscripción de actividades de instituciones públicas y privadas en la plataforma www.diadelpatrimonio.cl. Además, informó que este año se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

“Invitamos a todas las instituciones públicas y privadas a inscribirse para ser parte de esta gran fiesta, que año a año ha ido capturando el corazón de todos y cada uno de los chilenos”, afirmó.

Y adelantó: “Quiero anunciar también que vamos a continuar con la iniciativa de realizar un segundo Día del Patrimonio durante el verano. Consideramos fundamental que la ciudadanía que se desplaza en la época estival tenga la oportunidad de conocer otros patrimonios que forman parte de la historia viva de nuestro país”.

Las inscripciones para participar estarán abiertas desde el miércoles 29 de abril a través del sitio web diadelpatrimonio.cl, mientras que la cartelera oficial comenzará a estar disponible a partir del 12 de mayo.

El cierre de las inscripciones será el martes 26 de mayo.