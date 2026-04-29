Diputados de oposición piden citar a ministra Steinert a sesión especial por agenda de seguridad

Diputados de oposición solicitaron citar a una sesión especial en la Cámara para que la ministra María Trinidad Steinert exponga sobre la agenda de seguridad del Gobierno.

La fecha propuesta es el próximo 12 de mayo, o bien aquella que la Mesa de la Cámara estime conveniente.

La iniciativa fue suscrita por los parlamentarios Tatiana Urrutia (FA), Jaime Araya (PPD), Raúl Leiva (PS), Bernardo Salinas (PC) y Patricio Pinilla (DC).

En ese contexto, Araya, integrante de la comisión de Seguridad, afirmó: “Hemos pedido de todas las formas posibles que la ministra diga cuál es el plan para enfrentar la grave crisis de seguridad y no hay respuesta. Por eso hemos decidido citar esta sesión especial, para que de una vez por todas se informe qué medidas se van a tomar en el corto, mediano y largo plazo. Más aún cuando se han conocido recortes presupuestarios y anuncios preocupantes como la eventual reducción del patrullaje marítimo, en un contexto donde todos sabemos que el narcotráfico utiliza estas vías para operar”.

Por su parte, Urrutia, quien también integra la misma comisión, señaló que es importante conocer una estrategia concreta frente a la contingencia nacional, como el “alarmante aumento de niños, niñas y adolescentes involucrados en delitos, tanto como víctimas como imputados”.

En tanto, Leiva cuestionó la entrega de información respecto de los pasos de la cartera: “Una gestión seria en seguridad requiere claridad en la estrategia, en las políticas públicas asociadas y en los proyectos de ley que fortalezcan la institucionalidad. Hasta ahora no conocemos ninguno de estos aspectos”.

“La ministra se ha limitado, en su única asistencia, a abordar un recorte presupuestario del 3% que luego fue revertido. Por eso recurrimos a esta herramienta constitucional, para que el país conozca, de manera pública, cuáles son las medidas que se van a implementar en seguridad”, agregó.

En concreto, los parlamentarios solicitaron que la titular de Seguridad asista a la sesión especial y exponga ante la Cámara sobre los siguientes puntos: